Buona prestazione di Francesco Bagnaia nella Sprint Race MotoGP a Jerez. Seconda posizione per il pilota Ducati, che aveva bisogno di questo buon risultato anche per accantonare le cadute in Argentina e Stati Uniti. Ovviamente, è la gara di domenica il test più importante per provare che ha superato quegli errori.

In classifica generale si è portato a soli 3 punti dal leader Marco Bezzecchi, domani proverà a riprendersi il primo posto assoluto. Sicuramente oggi il team ha svolto un buon lavoro per migliorare la situazione negativa che si è verificata venerdì, quando Pecco era rimasto fuori dalla top 10 ed è stato poi costretto a partire dalla Q1 delle Qualifiche di oggi. Il feeling e la velocità con la Desmosedici GP23 erano quelli giusti nella giornata odierna.

MotoGP Jerez, Pecco Bagnaia contento dopo la Sprint

Bagnaia ha parlato a Sky Sport MotoGP al termine della gara breve e si è detto abbastanza felice: “Il mio team ha fatto davvero un bel lavoro. Ha inteso bene quello che stavo chiedendo ieri., Stamattina avevo avuto un po’ di difficoltà ad adattarmi alla moto, perché era abbastanza diversa da quella di venerdì. Ma ce l’abbiamo fatta. Già nel secondo run della Q1 ero riuscito a ritrovare un buon feeling, anche se mi manca qualcosa nel terzo settore, quello dove facevo la differenza nel 2022. Ma ci arriviamo, ho visto cose interessanti durante la corsa e mi serviranno per domani“.

Nonostante non sia riuscito a sconfiggere Brad Binder, il pilota piemontese è decisamente soddisfatto del suo rendimento: “Sono davvero contento. Ho cercato di aspettare i momenti giusti per fare tutto. Sapevo che la gomma anteriore sarebbe andata su di pressione ed è stato così, era abbastanza complicato per tutti. Non sono riuscito a superare la KTM di Binder, però va bene così per oggi“.

Pecco spiega che oggi era facile sbagliare, le condizioni a Jerez non erano quelle ideali: “C’era tanto caldo e questa pista stressa molto l’anteriore. Considerando le condizioni e il fatto che avevamo la gomma posteriore soft, ritengo che abbiamo fatto un buon passo. Nelle curva 1-2-6-13 l’anteriore era molto al limite, bastava poco andare lungo o avere una chiusura. Abbiamo gestito tutto nel modo migliore“.

Pecco su Gara e Valentino Rossi

KTM molto competitiva, però Bagnaia ritiene di avere le sue carte nella gara principale in programma domani pomeriggio: “KTM riusciva a sfruttare tanto il grip, mentre io sfruttavo meglio l’ingresso in curva. La gara lunga sarà diversa. Non useremo la soft, che già oggi era finita. Sarà importante riuscire a fare le cose per bene. Il passo dello scorso anno è possibile, ma bisogna stare più attenti, perché con il caldo è più facile che l’anteriore vada via. La gara sarà più di gestione che di esplosività, per noi può andare bene“.

Valentino Rossi ha dichiarato che Pecco ad Austin doveva andare un po’ più piano per non cadere. Il pilota Ducati commenta così: “Abbiamo fatto un discorso un po’ più lungo… Alla fine se avessi fatto quei 4-5 giri più piano non mi sarei steso. Però era una battuta. Se il potenziale c’è bisogna sempre utilizzarlo“.

Foto: Valter Magatti