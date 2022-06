MotoGP, Bagnaia show: “Sono testone, mamma sarda e Capricorno”

Quella di Assen è una vittoria liberatoria per Pecco Bagnaia, la sua famiglia e tutto il team Ducati. Ai box la sorella Carola e la fidanzata Domizia hanno sofferto giro dopo giro, temuto il peggio quando la pioggia ha iniziato a cadere, sono esplose di gioia al taglio del traguardo. “Tu sei emozione: il motore dell’anima“, ha scritto la dolce metà sui social all’indomani del trionfo olandese. Un week-end di MotoGP perfetto per il pilota piemontese che adesso non vuole pensare al titolo mondiale: un escamotage per non cadere in altri tranelli…

Vittoria nel segno dell’Academy

Il successo di Pecco Bagnaia ad Assen ha un sapore particolare per molti motivi. La Ducati qui non vinceva dal 2008, dai tempi di Casey Stoner, il podio mancava dal 2014. Inoltre porta anche la firma della VR46 Academy, con l’amico fraterno Marco Bezzecchi che lo ha affiancato sul secondo gradino del podio. “Ho anche l’adesivo di Bezzecchi sul telefono, siamo cresciuto insieme, con i piloti della Academy c’è un ottimo rapporto. Sono molto contento per lui e per il team VR46 in generale…. Quello che conta è aver vinto, farlo qua ha un grande valore, ma è bello il contesto in cui è arrivata questa vittoria. Dopo due week-end molto buoni, ma con risultati difficili, sicuramente dà ancora più valore a questa gara, per me e soprattutto per il team che merita di stare davanti“.

Titolo MotoGP… pensiero da dimenticare

La vittoria nel GP di Assen riduce sicuramente le distanze dal leader del Mondiale MotoGP, Fabio Quartararo, che incassa uno zero molto beffardo. Ma il gap resta ancora sostanzioso, 66 punti, difficile da colmare se non ci saranno altri episodi eclatanti. “Al titolo non ci vogliono pensare, voglio godermi la vacanza e basta – ha aggiunto Pecco Bagnaia -. E’ facile cadere in quel tranello e non voglio caderci più, prendiamoci quello che viene“. D’altronde alcuni dei suoi errori sono dovuti a “distrazioni” mentali, come quello a Le Mans dopo il sorpasso di Enea Bastianini. Ma sbagliare è umano, lo dimostra l’incidente di Quartararo al quinto giro della gara. Un episodio che dai box non hanno segnalato. “Non mi hanno detto niente, perché la richiesta di questo fine settimana era di non pensare al Mondiale. L’ho visto nel grande schermo, ma non mi sono fatto dare nessuna segnalazione“.

Bagnaia pilota di carattere

Serviva una grande dimostrazione di carattere, non era facile dopo due zeri consecutivi. Bagnaia non solo ha dimostrato di essere veloce e forte, ma anche di saper tirare fuori gli artigli quando è necessario. Ma guai a subire cali di concentrazione da qui a Valencia. “A volte sono un testone, mia madre è sarda e sono del segno del Capricorno. La mia ragazza Domizia può confermare, cerco sempre di avere ragione anche se non ce l’ho“. Mamma Stefania conferma: “Quando succede qualcosa lo affronta subito e va avanti, non si sofferma sul problema ma sulla soluzione. Rimugina per un’ora ma poi passa, pensa già al dopo“.