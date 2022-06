MotoGP, Bagnaia saluta Miller: “Spero che il nuovo compagno capirà”

Pecco Bagnaia non vuole scollarsi dalle posizioni di testa e nelle Qualifiche MotoGP in Catalunya si piazza alle spalle di Aleix Espargarò. Si ripete la nuova sfida italiana tra Ducati e Aprilia, con la Yamaha di Fabio Quartararo in agguato dalla prima fila. Nel venerdì di prove libere il vicecampione torinese si è classificato 14° nelle FP1, 10° nelle FP2. Sabato ha invertito la rotta segnando il 4° crono nelle FP3 e il 2° nella Q2 a soli 31 millesimi dal padrone di casa in sella alla RS-GP.

Bagnaia cerca il tris MotoGP

Il primo obiettivo sarà dimezzare il distacco dalla leadership che ammonta oggi a 41 punti. “Sono molto contento! Abbiamo fatto un buon lavoro per tutto il weekend. Le FP4 mi hanno dato la fiducia per fare un passo avanti nelle qualifiche perché abbiamo apportato una piccola modifica e mi sono sentito meglio. È stato molto difficile fare un giro perfetto in qualifica. Era facile commettere piccoli errori che costavano subito decimi“.

Non sarà facile contro l’Aprilia di Aleix Espargarò, ma sul passo gara tutto può succedere, specie in condizioni di scarso grip e temperature che sfiorano i 60°. Il segreto sarà gestire le gomme nelle prime fasi per centrare il tris stagionale. “Non so come batterlo, ma la chiave sarà essere intelligenti con la gomma posteriore per tutta la gara – ha aggiunto Pecco Bagnaia -. Se spingi all’inizio, non puoi essere coerente fino alla fine. Sarà una gara di sopravvivenza perché devi essere intelligente con l’accelerazione“.

Addio a Jack Miller

Il grande tema nel paddock della MotoGP è però l’addio di Jack Miller alla Ducati. Il rapporto tra i due piloti factory è quasi unico nel suo genere, tanto che Pecco si era spinto a chiedere apertamente la permanenza dell’australiano anche nel futuro. Ma le decisioni di mercato non guardano in faccia ai rapporti umani. “Avere Jack come compagno di squadra è stato fantastico per me. Questo è qualcosa di cui ho davvero bisogno. Lavoriamo insieme dal 2019 e da allora abbiamo avuto un ottimo rapporto“. Dal prossimo anno condividerà il box con Jorge Martin o Enea Bastianini, la decisione è rimandata ad agosto. “Mi piacerebbe avere lo stesso rapporto in futuro“, ha concluso Bagnaia. “Chiunque sarà il mio compagno di squadra lo capirà sicuramente. Se vogliamo essere veloci e migliorare, dobbiamo lavorare a stretto contatto e avere un buon rapporto. Vorrei augurare a Jack buona fortuna per il suo futuro“.