MotoGP, Bagnaia risponde a Bastianini: “Può pensare ciò che vuole…”

Pecco Bagnaia ha lasciato Le Mans con un colpo allo stomaco, ma stavolta non c’entra nulla la sua Ducati GP22. Dopo i problemi tecnici nelle prime due gare di questa stagione MotoGP, in cui ha raccolto un ritiro (Losail) e un 15° posto (Mandalika), ha vissuto una fase ascendente che lo ha portato fino alla vittoria di Jerez. Poi il tracollo psicologico nell’ultimo round, dopo essersi visto sorpassare da Enea Bastianini. O forse è una semplice coincidenza, difficile ammetterlo, quella tra la caduta e l’avanzata del pilota Gresini. Sono 46 i punti che lo dividono dalla leadership in classifica di Fabio Quartararo, un divario che comincia a farsi corposo e difficilmente da recuperare.

Bagnaia nella ghiaia di Le Mans

Il pilota piemontese ha ammesso di aver commesso un grave errore di concentrazione a sei giri dalla fine del GP di Francia, perdendo almeno una ventina di punti iridati in classifica MotoGP. “Fino alla caduta era stata una gara perfetta, me la ero cavata bene, tenevo un buon passo. Quando è arrivato Enea ho usato la stessa strategia che ho usato con Marquez ad Aragon l’anno scorso: sono tornato subito in prima posizione. Poi ho sbagliato alla curva 8, la ruota anteriore tendeva a bloccarsi in frenata e sono andato largo. Ho frenato molto forte e in quel momento non avevo pressione, pensavo di prendermela comoda, anche perché sapevo che era facile cadere. Sono andato un po’ lento alla penultima curva e ho perso 25 punti“.

La sfida con Bastianini

Ritorna a casa con una valigia carica di rabbia e la voglia di rimettersi subito in gioco. La vera sorpresa, che lascia ancora più amarezza, è aver visto Fabio Quartararo lontano dai primi tre, senza mai riuscire a impensierire il terzetto davanti. Ma forse mai avrebbe immaginato di vedersi superare da Enea Bastianini nel finale. “Sapevo che Enea aveva un buon passo, lui era più veloce nel primo settore, io negli ultimi due. Adesso ho qualche giorno per capire cosa è successo e migliorare, perché non si vince il Mondiale facendo questi errori. È giunto il momento per me di essere più maturo“.

L’unica consolazione per Pecco Bagnaia è di essere caduto mentre era in lotta per la vittoria. Nel debriefing parla dell’ipotesi Bastianini come futuro compagno di squadra, dopo che il giorno prima aveva espresso il desiderio di proseguire l’avventura in Ducati factory al fianco di Jack Miller. “Ci conosciamo bene. Ma è la Ducati a decidere e non avrei problemi se arrivassero Enea o Jorge (Martin). Ho sempre avuto un buon rapporto con i miei compagni di squadra. Penso anche che Bastianini abbia dimostrato di meritare questo posto“.

Prossimo round MotoGP

Dopo la vittoria il ‘Bestia’ ha raccontato di aver messo pressione su Pecco spingendolo all’errore. “Siamo partiti bene (ride). Può pensare quello che vuole, ma la realtà è che è stato molto veloce e ho fatto un errore di decisione, non era una questione di pressione. In qualsiasi cosa, è meglio che abbia vinto lui che qualcun altro“. La rivincita è rimandata al prossimo appuntamento del campionato MotoGP al Mugello: “E’ un circuito che mi piace molto e l’anno scorso ero molto competitivo. D’ora in poi penso che sarò sempre in lotta se non farò altri errori stupidi“.