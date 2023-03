MotoGP, Bagnaia alla ricerca dell’ultimo 10%: la nuova Ducati gli piace

Francesco Bagnaia ha chiuso in P1 il primo giorno di test a Portimao. Un ottimo inizio per il campione in carica della MotoGP, che oggi ha portato avanti il lavoro impostato a Sepang.

Sicuramente è messo bene in vista dall’inizio del campionato, che partirà proprio dall’Autodromo Internacional do Algarve. Il suo miglior tempo odierno è stato di 1’38″711, molto vicino al record che lui stesso aveva stabilito nel 2021. Un’altra conferma della velocità della Ducati Desmosedici GP23, con la quale Pecco si sta trovando molto bene sia sul giro secco sia sul passo gara.

MotoGP, test Portimao: le impressioni di Bagnaia

Bagnaia si è concesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP e ha fatto il bilancio della sua giornata: “Sono molto soddisfatto. Abbiamo fatto un grande lavoro, finendo praticamente tutto quello che c’era da provare. È andato tutto abbastanza bene. Con la media usata, con la media nuova e con la soft all’ultimo run tutto è andato perfettamente. Sono contento. Stiamo scoprendo sempre di più questa moto nuova, che secondo me ha un 90% di sviluppo al momento. Domani proveremo a chiudere il 10% che manca“.

Al pilota Ducati è stato chiesto di spiegare se il 90% che lui ha citato è un dato uscito dal team oppure4 se si tratti di una sua impressione: “È un’idea che ho io – afferma – perché secondo me siamo a un livello molto alto. La moto nuova è tranquillamente al livello della vecchia, se non qualcosina meglio. Sento che c’è ancora un po’ di margine per fare uno step“.

Carena Ducati e Sprint Race

Per quanto concerne la carena, Pecco sembra orientato a utilizzare quella evoluzione della 2022 e non quella che in Ducati chiamano Vascone: “Oggi ho provato quella più grande – spiega – però preferisco la mia che ho già usato in Malesia. Mi piace perché mi trovo meglio a livello di guida. Fanno due cose diverse e penso che continuerò con la mia versione“.

Domani Bagnaia sfrutterà l’ultimo giorno di test per prepararsi in ottica Sprint Race: “Visto che siamo in vantaggio in termini di lavoro, sarà importante provare una sprint race e il programma di un weekend di gara per vedere come prepararci a tutto. È importante svolgere due sprint race per poter provare tutte e due le gomme“.

Foto: Ducati