Pecco Bagnaia rinnova con Ducati e si conferma pilota di punta del team. Il vicecampione MotoGP spezza una lancia per Jack Miller e punta al Mondiale.

Il 6° posto con cui ha chiuso i Test MotoGP in Indonesia, con un gap di 134 millesimi, non rispecchia certo il vero valore di Ducati e Pecco Bagnaia. Fresco di rinnovo contratto, il vicecampione e pupillo di Gigi Dall’Igna è pienamente soddisfatto della preseason e degli aggiornamenti apportati sulla GP22. In attesa di conoscere se potrà anche beneficiare del nuovo holeshot anteriore, qualora dovesse superare la prova “politica” del Qatar.

Bilancio della preseason MotoGP

Il pilota piemontese riassume i test Irta con un bilancio positivo. “I test sono test perché bisogna provare tante cose, siamo concentrati sul come sfruttare questa moto al 100%. Piano piano siamo riusciti a trovare qualcosa in più. Abbiamo fatto il lavoro che dovevamo fare, ci siamo spronati con tutta la squadra. E’ stato un bel lavoro e ho fatto una tipologia di test che si usava tanti anni fa, quando i tempi del cronometro contavano un po’ meno, mentre adesso contano molto. I time attack sono importanti, ma ci siamo concentrati sul fare tanti giri con gomme usate che ci serve di più“.

Il rapporto con Jack

Prima dell’inverno ha subito un piccolo intervento per rimuovere la placca dalla gamba, inserita dopo l’incidente di Brno 2020. “Sono pronto, ho fatto un grandissimo inverno a casa“. Peccato aver saltato la 100 Km dei Campioni al Ranch, evento molto sentito per i ragazzi della VR46 Academy. Ma la priorità era arrivare in ottime condizioni in questo inizio stagione di MotoGP. Ducati gli ha subito riconfermato la fiducia. Per conoscere chi sarà il suo compagno di box nel prossimo biennio si dovrà attendere. “Con Jack ho un bellissimo rapporto, ci siamo aiutati in diverse situazioni. Anche in questi test è stato fondamentale come compagno di squadra, abbiamo fatto un lavoro distinto. In ogni caso sarà una scelta della Ducati, tanti giovani stanno spingendo tantissimo. Ma spero che Jack venga riconfermato perché penso che se lo meriti“.

Pecco “erede” di Valentino

A Pecco Bagnaia anche il difficile onere di rappresentare l’italianità nella MotoGP, soprattutto ora che Valentino Rossi non c’è più in pista. “Quando sono arrivato in Malesia la prima sera mi ha fatto strano vedere tutta la sua squadra senza di lui. Però è sempre con noi, ci aiuta tanto. Tutti i piloti italiani andranno forti, Franco Morbidelli ha fatto secondo nel 2020, io secondo lo scorso anno, Bastianini è andato forte… Con Marini riusciremo a portare a casa dei bei risultati, sarebbe bello lottare per il Mondiale con altri piloti italiani“.

Con la sua umiltà, simpatia e genuinità ha già calamitato il calore di tanti tifosi. Forte anche di un finale di stagione 2021 entusiasmante, con 4 vittorie e 1 podio negli ultimi sei GP. “La grandezza di Valentino Rossi è che ha fatto legare tanta gente non solo al pilota, ma anche al personaggio. Mi piacerebbe avere un giorno un pubblico simile al suo, ma per farlo devi ottenere grandissimi risultati. L’anno scorso credo di essere un po’ entrato nel cuore della gente e spero di continuare così“.

Bagnaia all’assalto del Qatar

Qatar e Indonesia saranno le prime tappe nel calendario 2021, bisognerà cogliere risultati importanti da subito. L’anno scorso Pecco Bagnaia ha visto sfumare il titolo MotoGP proprio per qualche incertezza ed errore di troppo nella prima parte del Mondiale. “Non bisogna nascondersi, il nostro obiettivo è vincere il titolo. Sarà fondamentale essere competitivi da subito. Penso che la moto e la squadra siano ad un livello incredibile, mi sono allenato e mi sento quindi più pronto. Ho fatto diversi errori nel 2021 da cui ho imparato. Anche se ci sono tanti rivali quest’anno. Il primo rivale credo sarà Fabio Quartaro, ma anche Marc Marquez credo che andrà forte“.