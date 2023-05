Le sanzioni imposte dal FIM MotoGP Stewards Panel a Jerez hanno provocato non poche incomprensioni fra i piloti. A Le Mans ci sarà un incontro per tentare di chiarire le modalità di azione del trio capeggiato da Freddie Spencer, ma sarà difficile spegnere il fuoco delle critiche. Nonostante la vittoria, Francesco Bagnaia ritiene incomprensibile la penalizzazione rimediata in curva 6 dopo il sorpasso al suo ex compagno di squadra Jack Miller.

La sanzione a Francesco Bagnaia

Nel Gran Premio di Spagna hanno subito penalità Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, il campione in carica Francesco Bagnaia. Il pilota numero 1 della Ducati ha accettato la decisione dei commissari, però chiede alla Direzione Gara di tenere la stessa linea anche in futuro. “Altrimenti non è giusto che sia stato punito per quello che ho fatto. Perché non era così rischioso dal mio punto di vista, considerando altri contatti che abbiamo visto quest’anno. Voglio solo una linea costante. Se vedrò questa coerenza, accetto la sanzione“.

Qualcosa da dire anche sulla tempistica della penalità, mostrata solo dopo che si era già scrollato di dosso Jack Miller. “Se spingi e poi vedi che devi restituire la posizione e allo stesso tempo leggi sul tabellone box che il pilota segue a 0,6 secondi, allora sei un po’ infastidito“, ha aggiunto il 26enne pilota piemontese. “Perché hai spinto per aprire quel varco e inseguire il pilota davanti a te, ma poi hai dovuto cedere la posizione e il lavoro è stato inutile. Ero decisamente arrabbiato in quel momento, ma sono riuscito a mantenere la calma. La gara era ancora molto lunga, sapevo che c’era ancora una possibilità per il podio e ho solo cercato di mantenere la calma“.

Incontro piloti-steward a Le Mans

I piloti della MotoGP non riescono a comprendere il criterio con cui vengono prese certe decisioni. Alcune manovre più azzardate restano impunite, altri contatti che ritengono “da gara” vengono invece sanzionati. Durante le riunioni in Safety Commission gli steward non sono presenti, a Le Mans ci sarà finalmente un faccia a faccia. “Vogliamo capire il motivo di alcune scelte e spiegare il nostro punto di vista, perché non vediamo coerenza“, ha concluso Francesco Bagnaia. “Per me si tratta di capire come gli steward giudicano gli incidenti e decidono le penalità“. Di certo non basterà l’incontro di Le Mans per fare chiarezza e non è da escludere che Dorna e FIM possano prendere drastiche decisione al termine della stagione MotoGP.

Foto: MotoGP.com