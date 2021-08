Warm Up MotoGP che vede Fabio Quartararo al comando, seguono Zarco (caduto) e Bagnaia. I risultati dei turni Moto2 e Moto3.

Warm Up Moto3

Assente oggi Yamanaka, infortunatosi ieri dopo un contatto con Rodrigo nelle FP3. Il pilota argentino dovrà scontare una doppia sanzione: la partenza dalla pit lane per questo motivo, più un Long Lap Penalty per un altro incidente, stavolta in Q2, con Suzuki. Il pilota PrüstelGP è comunque ben attento al box assieme ai ragazzi del team, seppur costretto a fare lo spettatore.

In questo warm up, su pista asciutta e con temperature attorno ai 25° C, dettano il passo fin da subito i ragazzi KTM, che si scambiano a lungo le prime posizioni. In particolare però Öncü inanella una sequenza di giri veloci che lo mantengono spesso davanti, osservato attentamente da due ospiti d’eccezione nel suo box.

Alla fine sarà proprio il giovane pilota turco di Tech3 a piazzare il tempo di riferimento in quest’ultimo turno prima della gara. Deniz Öncü precede di due decimi Dennis Foggia, segue in terza piazza Ayumu Sasaki con a 79 millesimi il poleman Romano Fenati. Per quanto riguarda il leader Moto3, Pedro Acosta chiude questa sessione in nona piazza.

Warm Up Moto2

Nelle zone alte vediamo da subito i Fernández, Gardner, Schrötter, ma in bella evidenza c’è anche Chantra, velocissimo fin dalle prime libere e settimo in griglia. Oltre al suo compagno di box Ogura, vicinissimo al podio sette giorni fa e certo determinato a riprovarci… Si fa vedere anche Bezzecchi, solo 16° in griglia per una caduta nei minuti finali della Q2. A referto una scivolata per Manzi alla curva 1, senza conseguenze, caduta anche per Navarro poco dopo alla curva 3 (e con un bel rischio per gli altri piloti, visto che la sua Boscoscuro era rimasta in traiettoria). Alla fine sarà Augusto Fernández a piazzare il miglior crono della sessione, con appena sette millesimi di margine su Ai Ogura e 17 e Raúl Fernández. Una classifica molto corta come sempre.

Warm Up MotoGP

Si riparte da dove ci siamo fermati ieri: Quartararo e le Ducati sono presto nelle zone alte nella classifica dei tempi, con l’inserimento anche di Binder ed Aleix Espargaró. A referto nei minuti finali un incidente alla curva 9 per Zarco, senza conseguenze per il pilota Pramac provvisoriamente in seconda piazza dietro al leader MotoGP.

Foto: motogp.com