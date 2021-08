MotoGP Austria, gli orari TV del 15/08 su Sky Sport, DAZN e TV8

Siamo alla domenica di gare, chi vincerà in GP d'Austria in MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE? Gli orari TV, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8.

Dopo le pole position di Jorge Martín in MotoGP, Sam Lowes in Moto2, Romano Fenati in Moto3 e Fermín Aldeguer in MotoE, siamo alla domenica di gare. Si confermeranno questi nomi o brillerà qualcun altro? Quattro gare da non perdere al Red Bull Ring. La diretta del Gran Premio d’Austria è garantita integralmente da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN (tranne la classe elettrica). Su TV8 i programmi saranno solo in differita, ma verranno trasmesse tutte le gare, MotoE compresa. A seguire gli orari TV del Gran Premio.

Le immagini del GP su Corsedimoto

Il nostro sito offrirà una volta di più le immagini di tutte le sessioni di tutte le categorie e le highlights di tutte le gare poco dopo la conclusione. Corsedimoto proporrà (sempre gratuitamente) video approfondimenti tecnici e interviste direttamente dal tracciato austriaco.

Gli orari TV su Sky Sport MotoGP e DAZN

Domenica 15 agosto

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

15.30 MotoE Gara (diretta solo su Sky Sport MotoGP)

La programmazione TV8

Domenica 15 agosto

14.05 Differita Moto3 Gara

15.24 Differita Moto2 Gara

17.04 Differita MotoGP Gara

18.30 Differita MotoE Gara

Foto: motogp.com