MotoGP Austria, Prove 1: Zarco prende il volo, problemi per Quartararo

Missile Zarco in queste prime libere, primo con nuovo record assoluto! Seguono le Suzuki, ma a 7 e 9 decimi. E Viñales osserva tra il pubblico...

Si riparte da dove ci siamo fermati domenica, ovvero da una Ducati Pramac in vetta. Stavolta però è quella di Johann Zarco, che stampa un ultimo giro impressionante: per lui prima piazza in classifica nelle FP1 con annesso nuovo record assoluto! Già riscrivendo quello del compagno di box Jorge Martín dello scorso weekend (1:22.994). Basti pensare che i più vicini inseguitori, ovvero le due Suzuki, chiudono rispettivamente a sette ed a nove decimi dal pilota francese! Qualche guaio invece per il leader MotoGP Fabio Quartararo, che sul finale è costretto a parcheggiare la sua M1. E c’è uno spettatore ‘insolito’ per questo weekend… Tutti gli orari del Gran Premio d’Austria.

Prove libere 1

Il primo turno soleggiato scatta con due Honda al comando della classifica, ovvero quelle di Nakagami e Marc Márquez, a precedere il campione in carica ed un trio Ducati. Ai microfoni di motogp.com intanto Johan Stigefelt dichiara che si saprà di più sul futuro del Sepang Racing Team verso la tappa a Silverstone, in programma tra due settimane. Guardate poi chi c’è godersi lo spettacolo tra il pubblico!

Certo quella iniziale è una classifica soggetta a tanti cambiamenti. A pochi giorni dal primo round sulla stessa pista sono tutti molto vicini, come dimostrano i distacchi ancora più ridotti. Come dimostra il nuovo record assoluto stampato nei secondi finali da Johann Zarco! Mentre Quartararo parcheggia alla curva 9, qualcosa non va sulla sua M1… Nessuno scalza l’alfiere Ducati Pramac, che ha davvero preso il volo e lascia le Suzuki di Joan Mir e di Alex Rins rispettivamente a sette ed a nove decimi! In top ten provvisoria, oltre al trio citato ed al leader MotoGP, anche il duo LCR Honda, Marc Márquez, Aleix Espargaró, le rosse di Pecco Bagnaia e Jorge Martín.

La classifica

Foto: motogp.com