MotoGP, Austria: Gli orari TV, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8

Le tre categorie del Motomondiale al via al Red Bull Ring. Il Gran Premio in diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differite di qualifiche e gare su TV8.

Motomondiale di scena al Red Bull Ring di Spielberg: questo fine settimana scatta il primo dei due appuntamenti in programma sulla pista austriaca. Fabio Quartararo (MotoGP), Enea Bastianini (Moto2) ed Albert Arenas (Moto3) i leader iridati, occhio a KTM che corre in casa. Non dimentichiamo la più grande incognita, la pioggia, già vista in questi giorni e pronta a scombussolare i valori in pista. Tutti i turni del Gran Premio d’Austria saranno trasmessi in diretta esclusiva sia su Sky Sport MotoGP (canale 208) che su DAZN, mentre TV8 manderà in differita qualifiche e gare delle tre categorie.

La programmazione Sky Sport/DAZN

Venerdì 14 agosto

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

Sabato 15 agosto

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.05-15.45 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 16 agosto

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 15 agosto

15.30 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 16 agosto

13.45 Differita Moto3 Gara

15.00 Differita Moto2 Gara

16.30 Differita MotoGP Gara

Foto: Ducati Corse