MotoGP Austria: gli orari TV del 14/08 su Sky Sport, DAZN e TV8

Entriamo nel sabato di qualifiche. Chi si prenderà la pole in MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE? Gli orari TV, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8.

Alle spalle il primo giorno di libere del secondo round austriaco. Johann Zarco ha frantumato il precedente record assoluto in MotoGP, il rookie Ai Ogura ha brillato in Moto2, Darryn Binder ha messo il suo sigillo in Moto3 e Dominique Aegerter svetta in MotoE. Si confermeranno in qualifica o spunterà qualche altro nome? Non perdete nessun turno per saperlo. La diretta del Gran Premio d’Austria sarà garantita integralmente da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN (tranne la classe elettrica). Su TV8 i programmi saranno solo in differita: le qualifiche delle tre categorie del Motomondiale, domenica invece saranno visibili tutte le gare, MotoE compresa. A seguire gli orari TV del Gran Premio.

Le immagini del GP su Corsedimoto

Il nostro sito offrirà una volta di più le immagini di tutte le sessioni di prova, di tutte le categorie, e le highlights di tutte le gare, poco dopo la conclusione. Corsedimoto proporrà (sempre gratuitamente) video approfondimenti tecnici e interviste direttamente dal tracciato austriaco.

Per i tuoi massaggi Thai

Gli orari TV su Sky Sport MotoGP e DAZN

Sabato 14 agosto

8.15-8.45 MotoE Prove libere 3 (no diretta TV)

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.05 MotoE E-Pole (diretta solo su Sky Sport MotoGP)

17.00 Conferenza stampa qualifiche

18.00 Conferenza stampa MotoE (no diretta TV)

Domenica 15 agosto

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

15.30 MotoE Gara (diretta solo su Sky Sport MotoGP)

La programmazione TV8

Sabato 14 agosto

15.00 Paddock Live

15.30 Sintesi Qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 15 agosto

14.05 Differita Moto3 Gara

15.24 Differita Moto2 Gara

17.04 Differita MotoGP Gara

18.30 Differita MotoE Gara

Foto: HRC Media