MotoGP, Austria: Gli orari del 16/08, diretta Sky/DAZN e differita TV8

Domenica di gare al Red Bull Ring, chi saranno i tre vincitori? La diretta del Gran Premio d'Austria su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita TV8.

Domenica di gare al Red Bull Ring, il Motomondiale pronto per dare spettacolo. Maverick Viñales (MotoGP), Remy Gardner (Moto2) e Raúl Fernández (Moto3) scatteranno dalla prima casella in griglia nelle rispettive categorie. Ma in gara come andrà? La forte possibilità di pioggia cambierà i valori in pista? Per saperlo sintonizzatevi su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su DAZN per la diretta del Gran Premio d’Austria. Su TV8 invece si potranno vedere in differita tutte e tre le gare.

La programmazione Sky Sport/DAZN

Domenica 16 agosto

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Domenica 16 agosto

13.45 Differita Moto3 Gara

15.00 Differita Moto2 Gara

16.30 Differita MotoGP Gara