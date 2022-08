MotoGP Austria, ecco la programmazione TV e streaming del 20/08

Una prima giornata iniziata sul bagnato e conclusa su pista asciutta. Per la MotoGP però non c’è differenza, visto che davanti ci sono sempre le Ducati. Ma Fabio Quartararo non si fa mai dimenticare, visto che ‘rovina’ la sequenza rossa piazzando la sua Yamaha in mezzo. In Moto2, Celestino Vietti è provvisoriamente fuori dalla Q2, al contrario dei due rivali scatenati, mentre in Moto3 Dennis Foggia piazza il miglior crono del venerdì. In MotoE, pole position per Eric Granado davanti ad un terzetto italiano, da segnalare però l’infortunio di Alessio Finello. Come andrà sabato, tra qualifiche e gara 1 della classe elettrica? Il Gran Premio d’Austria è visibile integralmente in diretta su motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece qualifiche e tutte le gare, MotoE compresa, saranno solamente in differita.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

Gli orari TV di Sky Sport

Sabato 20 agosto

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 3

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 3

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:15 MotoE Gara 1

Domenica 21 agosto

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara 2

La programmazione TV8

Sabato 20 agosto

15:30 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

16:45 Differita MotoE Gara 1

Domenica 21 agosto

14:00 Differita Moto3 Gara

15:15 Differita Moto2 Gara

17:05 Differita MotoGP Gara

18:30 Differita MotoE Gara 2

