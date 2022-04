C’è un marchio italiano al comando in questo primo turno della domenica. Non è Ducati stavolta, ma Aprilia: Maverick Viñales è il migliore del warm up, in vetta davanti alla rossa guidata da Enea Bastianini ed alla Honda di Takaaki Nakagami. Pochissimi giri per Franco Morbidelli, bloccato da problemi alla sua Yamaha M1. Tutto pronto, ora manca solo la gara, ma vediamo intanto com’è andata questa sessione.

Warm Up

Ultimi aggiustamenti per la top class del Motomondiale, è il turno conclusivo prima della gara. Con cinque Ducati in bella evidenza nelle prime cinque caselle in griglia, ma gli stessi piloti in rosso hanno sottolineato di non essere i favoriti. In una MotoGP ormai sempre più vicina a livello di tempi, è difficile predire chi avrà la meglio. Pur tenendo d’occhio a prescindere lo sceriffo del COTA… Ancora una volta sarà fondamentale la scelta delle gomme: come conferma Piero Taramasso a motogp.com, la maggioranza punterà sull’abbinamento hard-soft. Anche se alcuni piloti stanno ipotizzando la media posteriore per ottenere una maggiore stabilità. Per esempio Zarco e Fernández, i due in azione con questa variante nel corso del turno, con il rookie spagnolo però protagonista anche di una scivolata alla curva 12. Alla fine svetta una Aprilia per la prima volta in questo GP: Maverick Viñales piazza la sua RS-GP al comando, davanti alla rossa di Enea Bastianini ed a Takaaki Nakagami.

La classifica

Foto: motogp.com