MotoGP Austin: tutti gli orari TV del 2/10 su Sky Sport, DAZN e TV8

Entriamo nel sabato di qualifiche, chi saranno i poleman MotoGP, Moto2 e Moto3? Tutti gli orari TV: diretta Sky Sport e DAZN, differita TV8.

Conclusa la prima giornata al Circuit of the Americas di Austin, entriamo nel sabato di qualifiche. Marc Márquez ha messo il suo sigillo in MotoGP, Raúl Fernández svetta in Moto3, Filip Salac si è imposto in Moto3. Vedremo se cambieranno i valori in questa seconda giornata, tenendo d’occhio anche il meteo. Come sempre attenzione alla programmazione, trattandosi di orari molto diversi dal solito. La diretta integrale del Gran Premio delle Americhe sarà garantita sempre da Sky Sport MotoGP HD (pay tv, canale 208 di Sky) e via streaming da DAZN. Su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) sarà possibile vedere solamente in differita sia le qualifiche che le gare delle tre categorie del Motomondiale. Tutti gli orari TV italiani.

La programmazione Sky Sport MotoGP e DAZN

Sabato 2 ottobre

16.00: Diretta Moto3 Prove Libere 3

16.55: Diretta MotoGP Prove Libere 3

17.55: Diretta Moto2 Prove Libere 3

19.35: Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

20.30: Diretta MotoGP Prove Libere 4

21.10: Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

22.10: Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

00.00: Conferenza Stampa Post-Qualifiche

Domenica 3 ottobre

15.40: Diretta Moto3 Warm Up

16.10: Diretta Moto2 Warm Up

16.40: Diretta MotoGP Warm Up

18.00: Diretta Moto3 Gara

19.20: Diretta Moto2 Gara

21.00: Diretta MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 2 ottobre

23.15: Differita Qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 3 ottobre

20.04: Differita Moto3 Gara

21.25: Differita Moto2 Gara

22.15: Studio MotoGP

23.00: Differita MotoGP Gara

