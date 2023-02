MotoGP: Augusto Fernandez, primi passi 2023 “Sto iniziando a capire”

Mentre i collaudatori erano indaffarati in tante differenti prove sulle rispettive moto, Augusto Fernandez ci andava più cauto. L’unico esordiente MotoGP del 2023 ha impegnato i tre giorni di Shakedown a Sepang per adattarsi sempre di più alla sua GASGAS RC16. Il campione Moto2 in carica ha una bella sfida davanti a sé e le giornate appena concluse sono certo un aiuto in più in vista dei test ufficiali nel weekend. I riscontri diretti dei giorni 10-12 febbraio saranno un altro banco di prova importante.

Nel frattempo però Fernandez ha già corso in più situazioni. La pioggia e la pista bagnata nella seconda giornata di Shakedown gli hanno permesso di raccogliere altri dati utili, essendo la prima volta che correva in MotoGP in quelle condizioni. Per Augusto Fernandez nessun incidente ma tanti giri a referto in questi tre giorni. Rispetto ai colleghi di categoria quindi si è già tolto la ‘ruggine’ dopo la lunga pausa invernale, procedendo a piccoli passi verso quello che sarà il primo anno in classe regina.

“Dopo il primo test a Valencia, l’obiettivo era ora iniziare il lavoro” ha sottolineato Fernandez. Vale a dire, la ricerca del setting adatto per sentirsi sempre più in sintonia con la sua RC16. “Sto cominciando a capire come guidare questa moto” ha aggiunto l’iridato Moto2. “Abbiamo accumulato tante informazioni sia su pista asciutta che sul bagnato, sarà importante per i prossimi giorni.” Come se la caverà Augusto Fernandez in MotoGP? È presto per dirlo, ma sarà interessante osservare il confronto diretto dei prossimi giorni.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon

Foto: GASGAS Factory Racing Tech3