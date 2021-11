MotoGP: arriva la Suzuki GSX-RR del titolo 2020… in miniatura

Suzuki ha vinto il titolo MotoGP nel 2020. A dicembre arriverà il modellino di quella GSX-RR iridata, curato in ogni dettaglio: le immagini.

La stagione MotoGP 2020, nel centenario della sua fondazione ed a 60 anni dall’esordio nelle corse, è stata indimenticabile per Suzuki. Joan Mir infatti è riuscito a riportare la corona mondiale alla casa di Hamamatsu. Un evento che viene festeggiato anche con la riproduzione della GSX-RR con cui è arrivato questo titolo importante. Parliamo di un kit di montaggio di un modellino realizzato da Tamiya, in scala 1/12, fedelissimo in ogni dettaglio. Se non avete idee per un regalo di Natale, ecco uno spunto interessante: la sua distribuzione inizierà a metà/fine dicembre. Il costo in Giappone equivale a 35 euro (+23 per il kit di finitura), prezzo che chiaramente salirà in Europa.

Dettagli curati a partire dalla livrea blu e argento, ispirata ai modelli degli anni ’60. Le sue misure sono 178 mm di lunghezza, 62 mm di larghezza, un’altezza di 100 mm, più un cavalletto di 192 mm. Questa riproduzione a scala ridotta della GSX-RR 2020 presenta ogni piccolo aspetto della Suzuki a scala reale, dalla carena con le sue alette allo scarico, poi il motore, le sospensioni, fino agli pneumatici ed al noto holeshot nella parte posteriore del modellino. Per finire con i tre numeri disponibili: il #36 dell’iridato Joan Mir, il #42 di Alex Rins, il #50 del collaudatore Sylvain Guintoli.

Foto: tamiya.com