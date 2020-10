MotoGP Aragon, quote bookmaker: Quartararo-Vinales-Mir… attenti a quei 3

Le quote scommesse del GP di Aragon 2020 di MotoGP. Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Joan Mir grandi favoriti. Ducati e Honda in apnea.

Il campionato di MotoGP corre la sua decima tappa stagionale sul circuito di Aragon, dove le Yamaha si sono rivelate subito competitive. Le YZR-M1 sembrano trovarsi a proprio agio con le temperature basse dell’asfalto di Alcaniz. Sono ben due le moto di Iwata che scatteranno dalla prima fila: la #20 di Fabio Quartararo e la #12 di Maverick Vinales. Entrambi vengono quotati dai bookmakers a 3,50 e in effetti sembrano loro due i principali pretendenti al gradino più alto del podio. Ma occhi puntati anche sulla Suzuki di Joan Mir che, nonostante non brilli sul giro secco, sul passo gara dimostra sempre una costanza inedita. Il trionfo dello spagnolo, che partirà dalla seconda fila, vale 4,00.

Gli antagonisti dei primi tre

Tra i candidati al trionfo in questo round MotoGP c’è anche Franco Morbidelli, che ha sfoggiato un ottimo ritmo gara sin dal venerdì. L’italo-brasiliano del team Petronas, quotato a 5,00, aprirà la seconda fila con l’obiettivo di rincorrere il secondo successo del 2020. Su un tracciato dove le Ducati sembrano in grande difficoltà, è la Suzuki a recitare il ruolo di antagonista della Yamaha. Scommettere su Alex Rins consente di moltiplicare la posta in palio per 13,00. Tra gli alfieri di Borgo Panigale il favorito sembra Jack Miller che viene valutato a 16,00. Meno probabile l’impresa da parte di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, rispettivamente a 23,00 e 34,00. Pecco Bagnaia, invece, 17° in griglia di partenza, viene quotato a 41,00.

Nonostante la presenza di Cal Crutchlow in prima fila, non sembrano avere grandi speranze le Honda. Scommettere sul britannico della LCR, in buone condizioni dopo la serie di infortuni, consente di moltiplicare per 19,00 l’importo giocato. Stessa valutazione per il collega di box Takaaki Nakagami che apre la terza fila sullo schieramento. Per gli amanti delle scommesse “impossibili”, e di impossibile non c’è nulla in questa stagione MotoGP, segnaliamo Alex Marquez a 34,00. Il pilota HRC, reduce dal primo podio in classe regina a Le Mans, è desideroso di ripetersi. Si parte alle ore 15:00 in base ai nuovi orari del GP di Aragon.