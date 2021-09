Pecco Bagnaia brilla in qualifica, super pole frantumando il record assoluto. 1-2 Ducati con Jack Miller 2°, Fabio Quartararo chiude la prima fila.

Un turno da ricordare per Francesco Bagnaia, che lascia il suo sigillo in qualifica al MotorLand Aragón. Arriva infatti la pole position con annesso nuovo record assoluto del tracciato! Un segnale della voglia di cambiare la tendenza negativa su questo tracciato, oltre a tornare protagonista in questa stagione 2021. Ma brillano entrambe le Ducati del team factory, visto che gran secondo è Jack Miller! Zampata all’ultimo dell’australiano, che si inserisce davanti al leader MotoGP Fabio Quartararo. Occhio però anche a tanti altri, come Marc Márquez e Jorge Martín in seconda fila… Tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: avanti Zarco e Binder

Ci sono alcuni nomi inaspettati in Q1, come quelli di Zarco (appena fuori dalla top ten dopo le FP3) o Rins, oltre a tutte le KTM, due rookie a tempo pieno, il debuttante Dixon, Viñales e Rossi. Truppa di Mattinghofen che in questa occasione si è presentata con un telaio aggiornato, visibile sulle due RC16 di Binder e di Oliveira.

Per quanto riguarda i tempi, Zarco piazza subito la sua zampata, determinato ad assicurarsi la Q2, ma vediamo protagonisti nel tentativo anche le KTM, Alex Márquez, Crutchlow… Insomma, come sempre è una lotta serrata per assicurarsi le due posizioni utili per passare il turno. Non manca qualche sorpresa: Rins, tornato sul podio proprio nello scorso GP, rimane lontanissimo! Nemmeno Oliveira appare molto in palla… Alla fine Johann Zarco e Brad Binder riusciranno a prendere le due posizioni utili per la Q2.

Q2: missili Ducati, record assoluto riscritto

Ecco quindi completata la lista dei 12 che lotteranno per la pole position. Sarà complicato per Brad Binder, che non ha più gomme nuove posteriori per questa sessione… Scatta da subito la battaglia per la migliore posizione possibile, sono tantissimi i piloti che si alternano nelle zone alte. Non si tira certo indietro Fabio Quartararo, che ferma il cronometro a ridosso del record assoluto della pista. Lo riscrive invece Pecco Bagnaia, lanciatissimo nei minuti finali della sessione. Nessuno riuscirà più a scalzarlo, è una super pole position! Doppia festa rossa con Jack Miller 2° davanti al leader MotoGP, con Marc Márquez ad aprire la seconda fila.

