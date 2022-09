MotoGP, Aprilia si stringe intorno a Espargarò: “Un’occasione irripetibile”

La Eco Map ha tradito i sogni di Aprilia e Aleix Espargarò nel fine settimana di Motegi, ma in Thailandia si giocano il tutto per tutto. C’è un clima di amarezza per l’errore commesso nel box di Noale, Massimo Rivola e Romano Albesiano assicurano che prenderanno provvedimenti. Intanto il 33enne pilota di Granollers ingoia un boccone amaro, sente che sta perdendo l’occasione che ha atteso per tutta la vita. 200 GP prima di vincere in MotoGP, adesso un’occasione che potrebbe non ripetersi mai più, con gli avversari che stanno commettendo molti passi falsi.

Aleix Espargarò tradito dall’elettronica

Ad eccezione della tappa giapponese Aleix Espargarò ha sempre centrato la zona punti, mettendo in cassaforte la storica vittoria in Argentina e altri cinque podi che lo proiettano al terzo posto in classifica. 25 i punti di distanza dalla leadership di Fabio Quartararo a quattro gare dal termine di questo pazzesco Mondiale di MotoGP. Dopo l’errore sul traguardo in Catalunya, quando credeva che la gara fosse finita con un giro di anticipo, pesa come un mattone sullo stomaco quanto successo domenica scorsa in Giappone. I tecnici Aprilia hanno lasciato la modalità ECO Map attiva, un errore umano che lo ha costretto a ripartire dalla pit lane per montare sulla seconda moto.

Per puntare al titolo iridato serve un’altra vittoria, ci sono pochi calcoli da fare in Thailandia, anche se il tracciato stop and go non aiuta i piani di Noale. Al Buriram bisogna togliersi l’amaro da bocca. “Abbiamo perso una grande opportunità, un errore imperdonabile“, ha commentato l’a.d. Massimo Rivola. Tocca al capotecnico Antonio Jimenez dare la giusta energia per ripartire dai box: “Questi sono fallimenti che non devono accadere, ma a volte l’eccessiva sicurezza ti porta a farli – ha detto ad ‘AS’ -. La moto si è scaricata a causa di un problema di programmazione nel momento in cui eravamo sulla griglia. A volte si preme il tasto sbagliato e questo può accadere. Le moto vanno azzerate ogni volta che arrivano in griglia, per via dei consumi e tante cose. La persona che lo fa è un ragazzo che lo ha fatto per tutta la vita, che è qui da sempre“.

L’ultima speranza di essere campione MotoGP

Aleix Espargarò ha abbracciato l’artefice dello sbaglio, si vince e si perde tutti insieme, lo spirito di squadra deve fare quadrato. “È triste vedere Aleix alle prese con un problema del genere. Quando hai 32 anni e lotti per il titolo, per la prima volta, sai che questa opportunità non si ripeterà. È un anno in cui gli avversari stanno sbagliando molto e noi poco. Nessuno ci regala niente e stiamo combattendo uno contro uno… Ad Assen ci hanno portato fuori pista e a Silverstone avevamo un passo che nessuno aveva, ma è arrivata la caduta nelle FP4. È un’analisi che ci aiuta a guardare il lato positivo delle cose e quella del Giappone è che non abbiamo perso molti punti con i nostri rivali“.

Foto: Instagram @aleixespargaro