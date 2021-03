Aprilia Racing Team Gresini si presenta, scatta ufficialmente la stagione MotoGP 2021. Ecco i colori della RS-GP di Aleix Espargaró e Lorenzo Savadori.

Si apre la stagione MotoGP 2021 per Aprilia, con team e piloti tutti radunati sul circuito di Losail. Non è mancato un commosso ricordo per Fausto Gresini, con un omaggio sulle moto. Una motivazione in più per cercare di fare bene in questo campionato. Aleix Espargaró è l’uomo di punta, accanto a lui arriva il rookie Lorenzo Savadori, alla grande occasione nel Motomondiale.

“Per me sarà la quinta stagione con questo brand, con questo magnifico gruppo di persone” ha dichiarato Aleix Espargaró. “Fin dall’inizio siamo riusciti a compiere costanti passi avanti, a crescere. Cercheremo di avvicinarci ancora di più ai nostri obiettivi.” Il pilota catalano non ha nascosto di avere obiettivi molto ambiziosi: carica ed ottimismo certo non gli mancano.

Segue il benvenuto a Lorenzo Savadori, alla prima stagione completa in MotoGP. “Sono davvero contento, un grazie ad Aprilia per questa grande occasione. Mi sono allenato tanto quest’inverno per essere pronto. Voglio dire un grazie anche a Fausto per la fiducia riposta in me, era il mio manager ma anche il mio punto di riferimento. Spero di ottenere il massimo per lui.”