MotoGP, Aprilia sfida Ducati sull’aerodinamica: “Non è solo marketing”

Aprilia firma un venerdì di MotoGP perfetto al Mugello: miglior crono di Aleix Espargarò, riflettori puntati per la firma con il team satellite RNF e un nuovo alettone posteriore in stile F1 posizionato sul codino. Il dispositivo è apparso sul retro della RS-GP del collaudatore Lorenzo Savadori, attirando l’attenzione di tutti gli appassionati, ma anche de rivali. Non è da escludere che presto potrebbe essere una trovata ampiamente condivisa da tutti per aumentare il carico sulla ruota posteriore, migliorando la prima fase delle prestazioni di frenata. Aleix è sicuro: “Non l’ho ancora provato, ho visto i dati e, credetemi, fa la differenza“.

L’ala posteriore in stile F1

Gli ingegneri della Casa veneta hanno investito molto sull’aerodinamica nei mesi scorsi, lavorando in galleria del vento. Aprilia è pronta a sfidare Ducati su ogni terreno: “A livello di marketing è ovvio che c’è anche una guerra ma, credetemi, dall’anno scorso chiedo ad Aprilia di poter usare maggiormente il freno motore per fermare la moto, ma non posso perché mi manca peso sulla gomma posteriore. Nelle brusche frenate non ho abbastanza peso, ho provato cose di geometria, un forcellone a Jerez e ora il team di aerodinamica ha portato questa novità. Ho visto i numeri nella galleria del vento e funziona“.

Un nuovo motore per la RS-GP

Visto il best lap firmato nella prima giornata, il maggiore dei fratelli Espargarò proverà l’ala posteriore in Catalunya; del resto richiede alcuni accorgimenti sulla geometria e la distribuzione dei pesi per offrire il massimo del suo potenziale. L’attenzione è tutta sulle qualifiche e sulla gara di domani. Per Aprilia è un fine settimana molto importante, ma c’è stato il tempo di testare la nuova specifica di motore: “Non è una grande differenza, ma puoi vedere che la velocità massima di Maverick, Lorenzo e mia è stata abbastanza veloce. Più di 350 km/h e molto vicini alla Ducati. Abbiamo ancora qualche problema con la sesta marcia, è molto difficile questa pista con un piccolo dosso [sul rettilineo principale]. Ma la moto è veloce e spero che domenica mi aiuterà“.

Aleix raccomanda Rins

Dalla prossima stagione MotoGP vedremo quattro Aprilia RS-GP in pista. Razlan Razali ha deciso di lasciare Yamaha per stringere una nuova partnership con il costruttore veneto. Impensabile fino ad un anno fa. “Nel 2019 il team di Razlan ha vinto non so quante gare, con Fabio e con Morbidelli. Se all’epoca qualcuno gli avesse chiesto di lasciare la Yamaha per l’Aprilia, avrebbe detto che era pazzo – osserva Aleix Espargarò -. E ora lascia la Yamaha, che lo scorso anno ha vinto il Mondiale, per l’Aprilia“. Quali piloti consiglierebbe a Massimo Rivola e Razlan Razali? “Penso che sarebbe bello formare una squadra junior, ma la partenza della Suzuki apre molte nuove opzioni. Alex Rins è un pilota con un talento enorme… sarebbe un buon acquisto per l’Aprilia“.

