MotoGP, Aprilia RS-GP22: frontale dark, laterale in stile AF1

Alex Design commenta la grafica della nuova Aprilia RS-GP che parteciperà al campionato del Mondo di MotoGP 2022: una livrea che ricorda la storica AF1.

Dopo il primo podio MotoGP conquistato a Silverstone nel 2021, Aprilia riparte dalle nuove grafiche per tentare di conquistare risultati importanti. Sarà la prima stagione da team factory dopo una lunga collaborazione con Gresini Racing, al suo servizio il tandem catalano formato da Aleix Espargarò e Maverick Vinales. Alla vigilia del secondo test Irta in Indonesia la Casa di Noale si svela in grande stile, con tanto di smoking e palco teatrale.

La grafica dell’Aprilia RS-GP22: voto 9

Il nostro esperto di grafica e riparazioni Alex Design commenta le livery delle RS-GP22. “Sembra un restyling dell’Aprilia AF1, c’è un ricordo del viola classico di quel modello, dove è nata la storia di Aprilia ai tempi di Loris Reggiani. Voto 9, hanno ricordato dove è nata l’Aprilia, l’hanno resa più vivace rispetto a quella molto ‘dark’ degli ultimi anni. Con questo motivo di rosso-arancio fluo e il tocco di viola hanno reso la moto aggressiva ma allo stesso tempo lineare sul laterale. Frontalmente non stimola emozioni, troppo dark. Lateralmente molto suggestiva, anche per il disegno tecnico industriale in continuo sviluppo“.

Durante i week-end di gara Aprilia si rivolge ad Alex Design per servizi di verniciatura, riparazioni e adesivi. “Aprilia si serve da noi quando hanno problemi, molte volte si sono rivolti a noi per la verniciatura delle parti danneggiate dopo le cadute. Anche loro sono abbastanza riservati sulla componentistica, ma è capitato di rado di eseguire il lavoro tra un Gran Premio e l’altro“. Non resta che svelare l’ultima livrea del team Mooney VR46 il 24 febbraio. Sarà la volta buona che il nostro buon Alex darà un 10 in pagella ad una grafica MotoGP del 2022?