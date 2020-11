MotoGP: Aprilia (RED) a sostegno della lotta contro AIDS e Covid

Nell'ultimo GP 2020 Aprilia sostiene (RED), per sensibilizzare nella lotta contro l'AIDS neonatale e quest'anno anche contro il Covid.

Aprilia per il solidale anche in quest’ultima gara MotoGP a Portimao. Per il quinto anno consecutivo la casa di Noale sostiene (RED), associazione fondata nel 2006 ed impegnata nella lotta contro HIV/AIDS neonatale. In questo difficile 2020 si aggiunge anche la battaglia contro il COVID-19. Un modo per porre l’attenzione su problemi spesso sottovalutati.

“È stato un anno complicato. Iniziative come queste sono la speranza concreta di poter vincere la battaglia contro le pandemie” ha dichiarato Aleix Espargaró. “La MotoGP ha un grandissimo seguito nel mondo” ha aggiunto Lorenzo Savadori. “Tutti gli appassionati del nostro sport possono aiutarci a sostenere una iniziativa così importante.”