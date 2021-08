MotoGP, Aprilia: ipotesi Andrea Dovizioso. Aleix contro il FIM Panel

Domenica di MotoGP da dimenticare per Aprilia. L'incidente di Savadori, il guasto meccanico di Espargarò. Per la prossima gara spunta l'ipotesi Dovizioso.

Domenica da archiviare per Aleix Espargarò, costretto a rientrare ai box per un problema tecnico alla sua Aprilia. L’ultimo week-end di MotoGP non regala grosse emozioni al pilota di Granollers che subisce una battuta d’arresto che scivola al nono posto in classifica. Gara terminata dopo cinque giri mentre era 16°, a causa di un contatto alla prima curva con Marc Marquez che gli ha fatto perdere posizioni. Ma i contatti tra i due connazionali erano iniziati già prima della bandiera rossa. Tanto che i vertici di Noale si sono rivolti ai commissari di gara per chiedere spiegazioni. Gran Premio da dimenticare anche per Lorenzo Savadori dopo l’incidente con Dani Pedrosa. Domenica al suo posto ci sarà Andrea Dovizioso?

Contatti Aleix-Marc

Al termine del Gran Premio Aleix Espargarò non punta il dito contro il campione della Honda, ma se la prende con il FIM Steward Panel. “Non voglio dare la colpa a Marquez, non ha senso, Marc è Marc. Ha sempre superato così per dieci anni. Do la colpa al Collegio dei Commissari, forse stavano guardando l’ultimo giorno dei Giochi Olimpici, è difficile da capire. Marc ha deciso di fare queste azioni a metà gara, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Ma i commissari devono sanzionare“. Specialmente il primo episodio era al limite della sanzione e Aprilia si è affrettata a inviare una mail senza ricevere risposta. “Quello che mi dà fastidio è che sanzionano quando un pilota provoca la caduta di un altro, ma quello che devono sanzionare è l’azione, il risultato non importa“.

Non è la prima volta che i piloti e gli addetti ai lavori della MotoGP rivolgono critiche al Pannello diretto da Freddie Spencer. “Non capisco nulla del loro lavoro, non c’è comunicazione tra i piloti e il Collegio dei Commissari. Tutti i piloti se ne lamentano nelle riunioni della Commissione Sicurezza, ma non compaiono e non possiamo parlare con loro, non capiamo le sanzioni, è frustrante. È una guerra che non possiamo vincere“. La ciliegina amara sulla torta austriaca è il guasto al motore riscontrato dopo pochi giri. E l’incidente di Lorenzo Savadori che dovrà saltare la prossima gara al Red Bull Ring. Chi ci sarà al fianco di Aleix Espargarò? “Mi piacerebbe vedere Andrea Dovizioso, è un grande pilota e l’Aprilia ha bisogno di qualcuno che copra la seconda moto“.

Per i tuoi massaggi Thai