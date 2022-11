MotoGP, Aprilia in galleria del vento: Espargarò conta sul team satellite

Dopo il deludente finale di stagione MotoGP 2022 Aprilia si è rimessa subito al lavoro per sviluppare il prototipo 2023. Il 15 e 16 novembre il collaudatore Lorenzo Savadori ha completato una due giorni di test privati a Jerez con un totale di 134 giri, l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla nuova elettronica. La settimana scorsa Aleix Espargarò e Maverick Vinales si sono recati a Colonia per una giornata di test nell’ex galleria del vento di Formula 1 della Toyota. In attesa di un nuovo regolamento sportivo per gli anni futuri, Massimo Rivola e gli altri, da sempre propensi ad una riduzione dell’aerodinamica, devono tenersi al passo con Ducati se vogliono puntare al titolo iridato.

Bilancio dell’ultimo test MotoGP

Nel test Irta di Valencia i piloti ufficiali hanno provato non solo aggiornamenti di elettronica, ma anche un nuovo telaio. Previste modifiche anche sul motore V4 che nell’ultimo Mondiale MotoGP ha evidenziato qualche piccolo problema di affidabilità. “Mi sono trovato bene, abbiamo usato la gomma media e girato sull’1’30” basso, meglio che durante il Gran Premio – racconta Aleix Espargarò nell’ultima uscita del 2022 -. Di nuovo abbiamo provato un forcellone, sembra positivo e che dia più trazione, si fa meno spinning“.

Come al solito è difficile fare un elenco preciso delle novità provate al Ricardo Tormo, meglio tenere segreti certi particolari per non agevolare la concorrenza. Ma è noto da tempo che la Casa di Noale sta ottimizzando una nuova frizione per la Aprilia RS-GP. “Lorenzo Savadori ha fatto un buon lavoro insieme al test team, hanno sviluppato la frizione in carbonio che abbiamo usato per la prima volta quest’anno. Hanno lavorato tanto nel rapporto, sul setting e altri aggiornamenti. L’anno prossimo ci saranno 42 partenze e sappiamo quanto sia importante partire bene in MotoGP. Abbiamo provato diverse cose che saranno buone per il futuro“.

Il nuovo team satellite Aprilia

Aleix Espargarò da molto tempo spingeva sui vertici Aprilia per avere un team satellite. Con la perdita delle concessioni, sarà fondamentale avere a disposizione i dati di quattro prototipi. Nel test di Cheste ha fatto il suo debutto la squadra cliente CryptoDATA-RNF, con nuovi investitori e il duo piloti formato da Miguel Oliveira e Raul Fernandez. “Non ho guardato i loro dati, sono andato a salutare entrambi i piloti ai box. Erano contenti, hanno detto che la moto sembra agile e il motore è elastico, facile nella gestione del gas, abbastanza diversa dalla KTM. Bisogna dargli tempo – ha aggiunto il veterano della MotoGP -, entrambi sono forti e sono convinto che aiuteranno tantissimo noi del team ufficiale“.

La gioia del fratello Pol

In KTM è invece approdato suo fratello Pol Espargarò, dopo un difficile biennio in sella alla Honda factory. “Noi piloti vogliamo vincere tutti, ma bisogna ricordare sempre che nel nostro lavoro è importante divertirsi. La KTM è una buona moto se non una buona moto, ma la cosa più importante è che appena Pol è salito sulla moto ha sentito qualcosa di speciale che ti rende felici. E questo, per un fratello più grande, è davvero bello“.