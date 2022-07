MotoGP, Aprilia: grande sorpresa per l’appuntamento di Misano

Aprilia Racing si sta rivelando la grande sorpresa di questa stagione MotoGP. In occasione della gara al Mugello ha annunciato il rinnovo di Aleix Espargarò e Maverick Vinales, oltre alla collaborazione con il team satellite RNF dal prossimo anno. Per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 2 al settembre, è pronta un’altra grande sorpresa: una tribuna firmata Aprilia, riservata ai fan della Casa di Noale.

L’ascesa Aprilia in MotoGP

Tutti i fan delle nere RS-GP potranno godersi lo spettacolo di Misano da un punto di vista privilegiato. Da qualche giorno sono disponibili i biglietti per la tribuna B del Carro, attigua all’area commerciale MWC Square. La tribuna Aprilia è coperta e dotata di maxischermo per seguire tutte le fasi di gara dei propri beniamini, con la speranza che questa sia la stagione MotoGP dell’incoronazione iridata. Aleix Espargarò vive il suo miglior momento di carriera, è in splendida forma fisica e mentale, la moto ha tutte le carte in regola per puntare alla vittoria. Fatti i necessari scongiuri, a Noale vogliono crederci, dopo aver chiuso la prima parte del Mondiale al 2° posto e un gap di 21 punti dalla leadership di Fabio Quartararo.

Dopo il primo podio conquistato nel 2021 a Silverstone è arrivato anche il primo trionfo in Argentina, seguito da quattro podi. E un quinto sfumato in Catalunya, per una svista all’ultimo giro che lo ha spinto a tagliare sul gas convinto che la gara fosse terminata. Ad Assen, prima della pausa estiva, è arrivato il primo podio anche per Maverick Vinales, pronto ad aiutare il connazionale nelle corsa al titolo iridato.

La tribuna Aprilia a Misano

Al di là del risultato finale in campionato, Aprilia vuole prendersi la scena a Misano, davanti al suo pubblico in forte crescita. I biglietti per la tribuna Aprilia sono acquistabili sia per la sola giornata di domenica sia in abbonamento per il sabato e la domenica. Chi arriverà in auto potrà usufruire del parcheggio dedicato (in via del Carro), coloro che arriveranno in moto avranno anche la possibilità di lasciare casco e attrezzatura tecnica nel guardaroba a loro riservato. L’offerta comprende anche l’esclusivo Aprilia Crew Kit comprensivo di t-shirt, cappellino e gadget tutti griffati nei colori ufficiali del team Aprilia. I biglietti sono soltanto in forma digitale e non ritirabili in circuito e si possono acquistare sul sitowww.aprilia.com con prezzi a partire da 193 euro. Il kit verrà distribuito domenica mattina presso il parcheggio Aprilia.