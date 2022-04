MotoGP, Aprilia blinda Vinales-Espargarò: idee chiare sui contratti

Aprilia sogna il colpaccio anche nel round MotoGP a Jerez. Ha le carte in regola per riuscirci con Aleix Espargarò, mentre Maverick Vinales deve trovare ancora il modo migliore per entrare in sintonia con la RS-GP22, prima di prendere il decollo. Ad un passo dalla perdita delle concessioni, Massimo Rivola non è impensierito, anzi. E’ un segno evidente che la Casa di Noale sta prendendo quota in classe regina e può sognare il Mondiale: “Io ripeto ai miei che perderemo le concessioni. Quando non lo so, ma ci manca un solo punto, e se continueremo così, prima o poi accadrà. Siamo pronti“.

Meno test per Aprilia

A Portimao Aleix Espargarò ha conquistato il secondo podio stagionale, dopo la vittoria in Argentina, in classifica gravita in terza posizione a tre lunghezze dal duo di testa formato da Quartararo e Rins. Ancora un podio e addio concessioni: dal 2023 Aprilia potrà contare su 5 unità motore per pilota (e non più 7), non beneficerà di un numero illimitato di test con i piloti ufficiali e ad inizio stagione MotoGP dovrà congelare il motore senza poter apportare modifiche a campionato in corso. La GP Commission ha inoltre ridotto le giornate di test ufficiali dal prossimo inverno, situazione che non impensierisce Maverick Vinales: “Le giornate di test sono troppe, noi piloti abbiamo anche una vita privata“.

Titolo MotoGP sogno o obiettivo?

Il titolo MotoGP resta un sogno da centrare, la top-5 un obiettivo concreto. Le prossime tappe (Jerez, Le Mans, Mugello, Catalunya) saranno decisive per fare previsioni più concrete e trovare un lumicino di chiarezza in un campionato ancora fortemente incerto. “Prima di Le Mans faremo un test al Mugello, ho detto alla squadra che mi piacerebbe partecipare – dice Aleix Espargarò a ‘La Gazzetta dello Sport’ – mi hanno ricordato che dopo domenica potremo perdere la possibilità. Bene, in squadra qualcuno è preoccupato, io no“. Il pilota di Granollers si sente carico, mai in questi anni aveva lottato per le posizioni di vertice. “In questo momento posso aspirare a tutto. Essere felici è la miglior benzina. E io in questo momento sono molto felice“.

Vinales attende l’exploit

Aleix Espargarò ci crede nel Mondiale, un treno che passa una sola volta nella vita e non vuole mancarlo. Discorso diverso per il compagno di box Maverick Vinales, ancora alla ricerca del miglior feeling con la RS-GP. “Il time attack deve arrivare più facilmente, dobbiamo essere più veloci in qualifica, non riuscirci è frustrante – spiega il pilota di Roses -. Partendo dietro devi difenderti e attaccare, e io non ero abituato a trovarmi in quelle posizioni. Sono ossessionato, non mi fermo mai, non sono uno paziente, ma esplosivo, anche se sto imparando. Pure a casa non smetto di guardare cosa posso fare. Ma quando arriverà quel giorno, sarò il numero uno con questa moto“.

Mercato piloti in casa Aprilia

Saranno settimane decisive per il mercato piloti e Aprilia non vuole sorprese. Il manager di Espargarò, Albert Valera, sta tirando sulle cifre dopo i grandi risultati ottenuti dallo scorso anno ad oggi: podio a Silverstone, vittoria e pole a Termas, terzo posto all’Algarve. Massimo Rivola porterà avanti le trattative con un solo obiettivo: “Non vedo Aleix con un’altra moto, come non vedo l’Aprilia senza Aleix. Quanto a Maverick, stravedo per lui, vorrei che fosse il nostro futuro“.