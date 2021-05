MotoGP, Aprilia-Andrea Dovizioso: l’avventura proseguirà a Misano

La pioggia rovina il programma del test al Mugello. Andrea Dovizioso ci riproverà oggi, meteo permettendo, a prendere più confidenza con l'Aprilia RS-GP. In programma c'è già un terzo test a Misano.

Il primo tempo del test privato di MotoGP al Mugello ha offerto poche emozioni. Non è stata una giornata molto proficua per Andrea Dovizioso e Aprilia, che hanno compiuto un totale di soli 25 giri in otto uscite. La pioggia non ha permesso di avere buone condizioni di asfalto. Sensazioni di guida positive per quanto riguarda la seduta della sua RS-GP, ma troppo poco rispetto alle aspettative e alla necessità di capire meglio la moto e le novità che la casa di Noale vuole mettere a disposizione del Dovi. Ma la maggiore curiosità sta nel voler capire se il matrimonio tra il pilota MotoGP e Aprilia sia destinato a continuare.

Dopo le indicazioni date a Jerez ha adottato un corpiserbatoio diverso rispetto a quello usato da Aleix Espargarò. Oltre ad una sella più alta con un rigonfiamento sotto il neoprene e un tampone sul codone per garantirgli più confort nei cambi di direzione. Il lavoro odierno doveva essere focalizzato anche sull’elettronica, adattando le mappature allo stile di guida del forlivese. Ma le condizioni della pista non hanno consentito di fare grandi progressi. L’obiettivo di Massimo Rivola è di riavere Andrea Dovizioso nel test di metà giugno a Misano. Aprilia ha le concessioni per compiere altri test e insieme potrebbero pianificare un ricco calendario di uscire in questa stagione MotoGP.

I suoi tanti fan fremono e sperano di rivederlo come wild card, magari proprio a Misano, dal 17 al 19 settembre. C’è tutto il tempo per preparare al meglio ogni minimo dettaglio e mettere la firma su un contratto che si rincorre ormai da mesi. Oggi Andrea Dovizioso sarà nuovamente in pista, anche se il meteo non promette nulla di buono. A condividere con lui il circuito toscano ci sarà ancora una volta Michele Pirro con la Ducati Desmosedici, la sua vecchia e amata moto. Comunque vada sarà una forte emozione: “Il Mugello è sempre il Mugello, anche sotto la pioggia..“.