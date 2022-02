MotoGP, Andrea Dovizioso: rimanere calmi in un momento complesso

Da domani scattano i test MotoGP sul nuovo Mandalika Circuit. Tante incognite anche per Andrea Dovizioso, alla ricerca del giusto feeling con la M1.

Vigilia dei test MotoGP più importanti, con tante incognite per tutti. Andrea Dovizioso continua il suo processo alla ricerca del giusto feeling in sella alla M1 del RNF Team e, dopo la Malesia, si va alla scoperta del Mandalika Circuit in Indonesia. Un problema in più in un momento non particolarmente semplice per il pilota italiano, che predica però calma non perdere lucidità e concentrazione, nella speranza di riuscire a sbrogliare presto la matassa ed a fare quei passi avanti che tanto cerca.

Il circuito

“Il tracciato non sembra male, è veloce ed abbastanza corto” è il primo commento di Dovizioso su questa nuova pista. “Ma certo bisogna prima provarlo in moto per coglierne i dettagli. Ci sono svariate chicane, mi aspetto molta scorrevolezza e rotazione, aspetti che tutti dovremo imparare a gestire. Oltre al fatto che è ancora più caldo che in Malesia!” Ma non manca la curiosità. “È sempre bello scoprire un nuovo circuito, soprattutto alla mia 20^ stagione!” Come sarà l’approccio nel primo giorno di test? “Possiamo dire che partiamo dai dati della Superbike e questo aiuta un po’ a livello cambio od altri piccoli dettagli. Oltre a questo però iniziamo da zero e non ha senso fare grandi lavori secondo me, ci sono dettagli che possiamo conoscere solo correndo con la MotoGP. In questi giorni abbiamo preso il sole, ora ripartiremo da quanto fatto in Malesia.”

Mantenere la calma

Ma non è un momento semplice per la truppa Yamaha, visto che al momento solo Quartararo (con riserva) continua a mostrarsi rapido. Da dire anche che Morbidelli non è ancora al top e Darryn Binder è all’esordio dalla Moto3. Per quanto riguarda l’esperto italiano invece, “Devo ancora mettermi a posto su certe cose, ma non so se ci saranno le condizioni giuste su questa pista.” Aggiungendo poi che “Bisogna ammettere che non è un momento facile, stare calmi quando non hai il feeling che stai migliorando non è semplice: devo percepire certe cose per poter fare un passo in avanti.” Ma deve concentrarsi “Per rimanere il più lucidi possibili e dare anche le giuste indicazioni alla squadra per farmi aiutare. Cerchiamo di gestire tutto al meglio.”

Foto: motogp.com