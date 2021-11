MotoGP, Andrea Dovizioso: “Pronta una sorpresa per Valentino Rossi”

Andrea Dovizioso fa un ulteriore step nel week-end MotoGP a Valencia. Sarà l'ultimo Gran Premio al fianco di Valentino Rossi nel box Petronas SRT.

Andrea Dovizioso ha chiuso il venerdì di Valencia come miglior pilota Yamaha al 9° posto. Nel sabato di qualifiche chiude 13°, a due decimi dal giro veloce di Fabio Quartararo. “Sto iniziando a capire cosa devo fare“, ha detto il forlivese dopo aver sfiorato l’accesso al Q2 per soli 71 millesimi. Piccoli passi avanti per l’ex ducatista che riesce a sfruttare al meglio le caratteristiche di questo circuito. “La Yamaha è forte all’ingresso di curva, il che è molto buono su questo tipo di pista. Mi manca ancora il grip sulla ruota posteriore“.

Sarà l’ultima giornata in sella alla M1 edizione 2019, da giovedì potrà finalmente provare la moto factory. In attesa di nuovi sviluppi che non arriveranno prima del prossimo febbraio a Sepang. “Rispetto alle gare precedenti, questo è un grande passo per me, sono riuscito a fare da solo il mio tempo sul giro“. L’obiettivo è provare a centrare la prima top-10 con il marchio di Iwata. “La mia moto non è ancora pronta per guidarla velocemente e senza danneggiare le gomme. Quindi non so se sarò competitivo fino alla fine della gara. Molti piloti hanno un ritmo simile. La partenza sarà importante, quasi tutti sceglieranno le stesse gomme: le dure davanti e le medie posteriori“.

Ultimo giorno che condividerà il box con Valentino Rossi. uno scorcio di carriera indimenticabile. Per entrambi i connazionali e per tanti fan. Le sorprese non sono certo finite per il campione di Tavullia. Nel paddock della MotoGP c’è qualcosa che bolle in pentola, ma sarà una sorpresa fino all’ultimo minuto. Andrea Dovizioso anticipa, poi ritratta… “Non posso dire nulla. Faremo sicuramente qualcosa, aspettate e vedrete. Qualcosa sarà fatto come si deve“. Da giorni si parla di lasciar passare il Dottore all’ultimo giro per regalargli la vittoria. Una voce infondata, mai pensata, che non renderebbe onore ad una leggenda come Valentino.

