MotoGP, Andrea Dovizioso: “Non so cosa aspettarmi ad Austin”

Andrea Dovizioso e Valentino Rossi condivideranno lo stesso box per il secondo week-end di MotoGP. I veterani in pista con obiettivi diversi.

Sarà il secondo week-end da compagni di squadra per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. La MotoGP sbarca ad Austin e la priorità è lasciare i bassifondi di classifica per regalare sprazzi di luce ad un’annata troppo opaca. Specialmente per il campione di Tavullia, che vuole chiudere la carriera lasciando un buon ricordo ai suoi fan. L’ultimo round texano risale al 2019, una data ben impressa nella mente del Dottore che conquistò la prima fila nelle qualifiche e il podio.

Nei recenti test di Misano Yamaha ha apportato alcune piccole modifiche alla YZR-M1 che potrebbero essere di aiuto. Persiste la mancanza di grip al posteriore, che spinge Valentino Rossi a stressare la gomma nelle prime fasi. “Vedremo cosa succederà quando saremo lì, ma è davvero bello poter avere questo evento all’estero in questa stagione. Non vedo l’ora di tornarci, dovremo capire quale può essere il nostro potenziale. Ma sono positivo e spero di poter migliorare alcune delle cose di cui abbiamo bisogno, per poter fare una buona gara”.

Andrea Dovizioso arriva alla sua seconda uscita MotoGP con la M1, potendo contare anche sui giri accumulati nel test a Misano. Il forlivese sta accumulando dati ed esperienza per provare a modificare il suo stile di guida. Ha ritrovato una moto abbastanza diversa da quella guidata nel 2012, radicalmente opposta alla sua ex Ducati. Ad Austin dovrà proseguire il lavoro di adattamento e sfruttare questo Gran Premio per familiarizzare con la moto. “Ci sono ancora molte aree su cui devo lavorare, ma è stato utile avere il test di Misano per aumentare il mio tempo in moto. Non sono sicuro di cosa aspettarmi da questo fine settimana – ha concluso il ‘Dovi’ -, ma spero di continuare a fare progressi questo fine settimana“.

Foto: Getty Images