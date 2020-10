MotoGP, Andrea Dovizioso: “Non siamo lontani dal nostro obiettivo”

Andrea Dovizioso crede nel titolo MotoGP 2020. La vetta dista appena 15 punti, ad Aragon/2 serve un pizzico di fortuna con il meteo.

Per Andrea Dovizioso la corsa al titolo MotoGP passa per il GP di Teruel. Dopo il settimo posto di domenica scorsa ad Aragon, il pilota Ducati proverà a lavorare sui dati raccolti e a sperare su temperature dell’asfalto più alte per avere maggior grip in curva. “Grazie all’esperienza acquisita nella prima gara di Aragón potremo puntare a risultati migliori. Adesso abbiamo a disposizione tanti dati con cui cercare di controllare l’usura delle gomme“.

15 i punti che lo separano dal nuovo leader Joan Mir, quattro le gare che mancano alla fine e in ballo ci sono ancora 100 punti. Più che sufficienti per ambire al titolo iridato e concludere in bellezza l’avventura in Ducati. “C’è ancora spazio per me e se stiamo andando nella giusta direzione, allora dovremmo sicuramente essere più competitivi“, ha spiegato Andrea Dovizioso. La chiave di svolta è trovare condizioni utili dal venerdì per studiare il miglior setting per la gara.

Il Mondiale è un sogno possibile

Ma dal meteo dovrà arrivare l’aiuto più consistente, perché alle basse temperature la Ducati GP20 soffre troppo e non è possibile trovare una soluzione in poco tempo. Con l’alzarsi della colonnina di mercurio la Desmosedici può affinare la percorrenza in curva, quindi la frenata e il feeling con la nuova carcassa Michelin. “Abbiamo ancora quattro Gran Premi e non siamo lontani dal nostro obiettivo. In ogni caso non ci arrenderemo e continueremo a lottare fino alla fine“.

Serve un passo avanti per non frenare la corsa al titolo MotoGP. A cominciare da un miglior piazzamento nelle qualifiche. “Non è un Mondiale lineare come negli anni precedenti, quando la situazione era più sotto controllo… I nostri avversari sono forti, vincono le gare, lottano sempre per il podio. La mia mentalità è orientata alle gare e al mondiale – ha concluso Andrea Dovizioso -. E anche se quest’anno la velocità non è eccellente, siamo ancora in lotta per il titolo. Ma non è abbastanza. Dobbiamo fare di più“.