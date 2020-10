Andrea Dovizioso con rinnovata energia e motivazione verso Le Mans, dimenticando l'incidente in Catalunya. "Ogni Gran Premio è una nuova opportunità."

Non usa mezzi termini Andrea Dovizioso per commentare la sua ultima gara. Purtroppo la stagione MotoGP 2020 non si sta rivelando quella che si aspettava. Come risultati di rilievo finora conta un podio ed una vittoria, mentre certo non ricorderà con piacere la gara in Catalunya, finita subito per uno sfortunato incidente. Tante difficoltà, ma il pilota Ducati è una volta di più determinato a cercare la svolta in questo campionato. Nella giornata odierna è di scena a Portimão (in sella ad una Ducati V4 Superleggera), ma la testa è già all’evento a Le Mans.

“Una gara frustrante quella del Montmeló” ha ammesso Andrea Dovizioso, ricordando lo sfortunato incidente avvenuto col compagno di marca Zarco appena partiti. “Ma è stato sicuramente positivo avere a disposizione una settimana per poter recuperare non solo fisicamente, ma anche mentalmente.” Il vice-campione in carica, ricordiamo attualmente ancora senza sella per il 2021, è carico per l’evento francese. “Spero innanzitutto di potermi finalmente riscattare dopo la delusione dell’ultima gara” ha sottolineato.

Ma non solo. “Correremo su una pista della quale conservo i buoni ricordi dello scorso anno.” Ha chiuso secondo (anche se non così soddisfatto…), conquistando il quarto podio personale in MotoGP sullo storico Circuito Bugatti. “Cerco di vedere ogni GP come una nuova opportunità” ha poi aggiunto. “Sono fiducioso di poter tornare ad essere competitivo. A Le Mans dovremo anche fare i conti con il meteo incerto, un fattore che sicuramente condizionerà molto il fine settimana. In ogni caso, siamo pronti per lottare fino alla fine.”

Foto: Ducati Corse