Andrea Dovizioso, da tre stagioni vicecampione MotoGP, può sfruttare l'infortunio di Marc Marquez per fare bottino di punti. Ma in Ducati l'aria resta tesa.

L’infortunio di Marc Marquez è un’occasione irripetibile quanto rara e Andrea Dovizioso sa di poterla sfruttare. La stagione 2020 di MotoGP è cominciata con un podio, eppure Jerez è un tracciato solitamente sgradito alla Desmosedici GP. Il forlivese deve provare a togliersi quel marchio di vicecampione che lo investe da tre anni e compiere l’ultimo passo verso il paradiso. Senza contare che anche Alex Rins, se sarà in pista domenica, non sarà in perfette condizioni. Un autentico calcio di rigore che il Dovi non può sbagliare.

Bisogna fare i conti con due Yamaha a dir poco pungenti e un layout tradizionalmente sfavorevole. Ma Andrea ha sfoderato una perfetta strategia in gara: attesa nella prima parte e attacco nel finale E pensare che venti giorni fa era quasi in dubbio la sua presenza a Jerez, per via dell’infortunio rimediato a Faenza in motocross. “Andrea è stato molto bravo, perché sapevamo che le Yamaha sarebbero andate meglio di noi e batterle sarebbe stato complicato”, spiega Paolo Ciabatti a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Tanto di cappello per Andrea Dovizioso oggi che ha portato la sua Ducati sul podio a Jerez“, commenta Claudio Domenicali sui social.

Un’occasione da non perdere

Potrebbero giocare a favore della causa Ducati. In particolare l’australiano che però rischia di essere un osso troppo duro, un altro avversario con cui fare i conti. Il titolo MotoGP non è impossibile per Andrea Dovizioso. Può contare su almeno due 0 punti di Marc Marquez e sui prossimi tracciati filo-Ducati, come Brno e Spielberg. Specialmente in Austria la Desmosedici è ancora imbattuta. Sui rettilinei austriaci la GP20 può dare fiato alle trombe desmodromiche, ma per quella data dovrebbe esserci anche Marc. Ritornerà con l’intenzione di dettare legge, come accaduto a Jerez. Per questo motivo sarà importante fare bottino di punti prima di allora.

Per ambire al titolo mondiale servirebbe anche maggiore armonia nel box Ducati. L’aria è piuttosto tesa e certe dichiarazioni del forlivese la dicono lunga. “Avrei molte cose da dire, ma questo non è il momento“, ha detto nel primo week-end di MotoGP a Jerez. Andrea Dovizioso è l’unico big a non avere ancora un contratto né una valida alternativa per il 2021. Rischia di restare a piedi, lui che negli ultimi tre campionati è l’autentico anti-Marquez. Per sfruttare questa occasione al meglio Ducati dovrebbe deporre l’ascia di guerra e concludere in tempi brevi un accordo, quantomeno verbale…