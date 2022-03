MotoGP, Andrea Dovizioso: il problema che lo ha costretto al ritiro

Secondo round MotoGP sfortunato per Andrea Dovizioso. Non bastavano i problemi di adattamento alla sua Yamaha M1, si è messa anche l’elettronica di traverso, costringendolo a ritirarsi dopo alcuni giri. Sul bagnato di Mandalika il pilota del team WithU RNF ha avuto un buon feeling e, dopo la partenza dalla P17 in griglia, ha subito recuperato quattro posizioni al primo giro. Al secondo giro è salito fino all’11° posto, ma poi sono sopraggiunti i problemi.

Week-end MotoGP da dimenticare per Dovizioso

In realtà le anomalie di elettronica sono cominciate dall’accensione della moto. “Sono deluso perché dal momento in cui ho acceso la moto il dashboard non funzionava. Non riuscivo a vedere o sentire nulla né potevo utilizzare il launch control – spiega Andrea Dovizioso –. Tuttavia ho pensato solo a guidare, ero abbastanza indietro e stavo guadagnando una posizione. Mi sentivo abbastanza bene con la maneggevolezza e l’aderenza della moto. Ho avuto qualche problema nelle curve a sinistra e sfortunatamente non sono riuscito a usare normalmente il mio braccio destro. In generale se fossi stato in una posizione migliore in griglia e in una gara normale, avrei potuto fare di meglio e Fabio (Quartararo) lo ha dimostrato. Non è la gara che volevo, ma a volte succedono questo tipo di problemi“.

I commenti ai box Yamaha RNF

C’è una certa delusione nel box del team satellite, anche se possono consolarsi con la prima top-10 di Darryn Binder in MotoGP nel GP dell’Indonesia. Il team principal Razlan Razali non può che ammettere i problemi riscontrati da Andrea Dovizioso sulla sua YZR-M1. “Purtroppo ha avuto un problema elettronico che lo ha costretto al ritiro. Altrimenti stava andando davvero bene in P11. Penso che avrebbe potuto fare molto meglio senza questo problema“. Non nasconde una certa amarezza il team manager Wilco Zeelenberg: “Per Andrea è stato davvero un grande dramma, visto che fin dall’inizio il suo launch control non ha funzionato a dovere. È riuscito a partire senza problemi, ma dopo pochi giri ha riscontrato un altro problema e per di più la moto si è fermata. Siamo ovviamente molto delusi per questo“.