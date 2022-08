Poco più di una settimana e poi Andrea Dovizioso lascerà il campionato di MotoGP dopo oltre 20 anni di gare nel Motomondiale, 15 vittorie e un titolo iridato nella classe 125. Ha regalato emozioni, umiltà, velocità, epiche sfide con il più grande campione della storia contemporanea, Marc Marquez, per tre volte confermandosi vicecampione. Il botto iridato non gli è riuscito, ma nulla toglie al talento del pilota forlivese che si è arenato a fine carriera sull’impossibilità di gestire una Yamaha M1 troppo diversa dal suo stile di guida. Per ‘Dovi’ forse è solo un arrivederci, Dorna e FIM avrebbero in mente un ruolo tecnico per l’ex alfiere Ducati.

La nuove era della MotoGP

Andrea Dovizioso ha vissuto la fase di transizione da una MotoGP più tradizionale e romantica ad una nuova era all’insegna dell’elettronica e dell’aerodinamica. La metamorfosi è facile da sintetizzare: “La MotoGP è cambiata. È difficile vedere tanti sorpassi perché tutti sono veloci e si gioca con i tempi sul giro più che con la strategia di gara o la strategia di consumo delle gomme. Se sei veloce nelle prove, hai già trovato la velocità che puoi più o meno mantenere in gara. Questa è una conseguenza del cambio delle gomme. Puoi spingere un po’ più forte che in passato e mantenere un ritmo simile fino alla fine. Ecco perché ora ci sono meno combattimenti in MotoGP. C’è molta aerodinamica e questo non aiuta nei sorpassi“.

The best of Andrea Dovizioso

Nella sua prestigiosa carriera ‘Dovi’ ha condiviso il garage con tanti campioni, da Dani Pedrosa a Casey Stoner, da Jorge Lorenzo a Valentino Rossi, da Danilo Petrucci ad Andrea Iannone. Più di tutti conserva un bel ricordo di Nicky Hayden… “Era davvero speciale perché Nicky era solo Nicky. Un vero americano, tanto calmo quanto emotivo. Ho ottimi ricordi con molti compagni di squadra, ma non tutti. Anche alcune cose negative, perché è normale quando si gareggia l’uno contro l’altro. È difficile essere amici“, racconta in un’intervista a Speedweek.com. La moto migliore che Andrea Dovizioso abbia mai guidato? Ducati è forse una risposta scontata. “La migliore è sempre quella su cui hai ottenuto i risultati migliori. Nel 2018 ho avuto il miglior feeling con una moto. Purtroppo a inizio stagione avevo due zeri che hanno cambiato completamente il campionato. Non sono stato in grado di combattere fino alla fine. È stata la mia stagione migliore“.