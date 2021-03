MotoGP: Andrea Dovizioso e Aprilia in azione insieme a Jerez

Andrea Dovizioso guiderà la Aprilia RS-GP sul circuito di Jerez. In programma dei test privati dal 12 al 14 aprile prossimi.

Dal 12 al 14 aprile prossimi vedremo Andrea Dovizioso in sella alla Aprilia RS-GP a Jerez de la Frontera. Tre giornate di prove per “conoscersi meglio”, come ha detto l’AD Massimo Rivola. Ribadendo nel contempo che “non sarà una prova di matrimonio.” Sta di fatto però che la casa di Noale, con la promozione di Lorenzo Savadori a pilota ufficiale, per il momento si ritrova senza collaudatore. Chissà se verrà fatto qualche pensiero per il futuro in questo senso… Ad oggi però sappiamo solo che ci sarà quest’occasione per vedere ‘Dovi’ di nuovo in azione su una MotoGP.

“È stato un piacere invitare Andrea” ha dichiarato Massimo Rivola. “I giorni di Jerez saranno semplicemente l’occasione di conoscerci meglio, anche in pista. L’occasione per girare insieme senza alcun obbligo di impegno per il futuro. Il suo contributo sarà importante, anche per un solo test.” Da parte di Andrea Dovizioso, “L’interesse di Aprilia mi ha fatto piacere. Quando abbiamo parlato della possibilità di fare questa prova ho accettato volentieri l’invito. Per guidare nuovamente una MotoGP e tenermi in allenamento dando i miei feedback ai tecnici. Voglio ringraziare Aprilia Racing per questa opportunità”.

Foto: motogp.com