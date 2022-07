MotoGP, Alvaro Bautista: la “bomba” Suzuki e la contesa Martin-Bastianini

Alvaro Bautista ha debuttato in MotoGP nel 2010 con Suzuki, fino ad essere l’unico pilota nella stagione 2011 in sella alla GSX-RR. Il suo miglior risultato è stato il 5° posto prima di passare in Honda l’anno successivo e si dice sorpreso della partenza della Casa di Hamamatsu dal Mondiale. Nonostante abbia vinto il campionato 2020 con Joan Mir il marchio giapponese ha ritenuto più proficuo lascare la vetrina MotoGP per investire sul settore elettrico.

Bautista e il passato in MotoGP

Colpisce il modo brusco in cui Suzuki ha avvisato tecnici, meccanici e piloti. Shinichi Sahara, il primo a saperlo, ha ricevuto una telefonata durante il week-end di Jerez, riserbando la notizia per alcune ore. Sono ancora in corso negoziati tra l’azienda e Dorna per stabilire una sanzione, per aver rinunciato al suo impegno a correre fino al 2026. D’altronde questa non è la prima volta che Suzuki chiude la sua divisione corse. “Sono un po’ sorpreso perché hanno vinto il campionato due anni fa“, ha detto Alvaro Bautista a Crash.net. Sebbene non ci sia stato preavviso il pilota della Superbike ricorda quanto gli è capitato in passato. “Fortunatamente hanno fatto sapere ai piloti che lasceranno, perché a me l’hanno detto a fine stagione, quindi non ho avuto il tempo di trovare un’altra sella. Sono sorpreso, ma l’hanno già fatto in passato…“.

Ballottaggio in casa Ducati

Alvaro Bautista oggi guida la classifica Superbike 2022, macina vittorie e podi dopo il ritorno in sella alla Ducati. Il suo marchio è in corsa anche per il titolo MotoGP, sebbene la sfida con Fabio Quartararo sia più ostica dopo gli errori di Pecco Bagnaia nella prima parte di stagione. Dal prossimo anno nel team factory potrebbe arrivare Jorge Martin, un pilota che Bautista conosce bene, ma che rischia la sella contro un ben agguerrito Enea Bastianini. “Non è facile. Quello che è successo a Jorge è strano, perché l’anno scorso ha avuto una brutta caduta, ma sembra che si sia ripreso ed è tornato a un buon livello. Ma quest’anno sta faticando. Quest’anno mi aspettavo qualcosa in più da lui“. E’ pur vero che nelle prime gare ha dovuto fare i conti con qualche problema postumo alla mano, ma agosto sarà il mese delle decisioni in casa Ducati. “Sta giocando per un buon posto, non è la situazione migliore per lui“.