MotoGP, Alonso nel box di Espargarò: Rivola porta il suo amuleto

Al Red Bull Ring Aleix Espargarò scatterà dalla nona posizione in griglia di partenza. Il suo miglior giro che poteva valergli la seconda fila è stato cancellato per aver toccato il verde, ma non perde il sorriso l’alfiere di Granollers. Naviga nelle stesse acque Fabio Quartararo che dovrà affrontare la cerchia delle Ducati, su questa pista in netto vantaggio per la natura stop & go. Non sarà una sfida facile per la RS-GP, l’obiettivo è provare a tagliare il traguardo davanti al campione della MotoGP e leader del Mondiale, così da poter ridurre il distacco dalla vetta.

Alonso nel box Aprilia

C’è aria di festa nel box Aprilia, merito anche della presenza di Fernando Alonso, di ritorno da una vacanza in yacht nelle isole greche. Il due volte campione iridato, in t-shirt Aprilia, era accompagnato dalla sua fidanzata, l’austriaca Andrea Schlager. I due saranno presenti anche nella giornata di domani. Alonso ha scherzato con Aleix prima del quarto turno di prove libere e qualche mese fa hanno corso con kart e minibike sul circuito delle Asturie, dove era presente anche Massimo Rivola. Un’amicizia ben consolidata e che sottolinea quanto l’influenza del Circus abbia amalgamato l’ambiente Aprilia. “Ammiro molto Fernando, mi piace molto l’amore e la passione che ha per questo sport – ha detto Aleix Espargarò -. Nemmeno io ho tanta passione e amore per il mio sport come lui. È una persona che ti ispira… E’ meraviglioso vederlo vestito da Aprilia“.

Aleix Espargarò circondato dalle Ducati

Speriamo possa portare anche fortuna ad Aleix Espargarò, in corsa per il titolo MotoGP, con un gap di 22 punti da Quartararo. Al Red Bull Ring bisognerà fare i conti con le Ducati, ma sarà importante tenere d’occhio il pilota francese della Yamaha. Al termine delle qualifiche il maggiore dei fratelli Espargarò si fissa al 9° posto. “La moto non è male, non siamo lenti, il problema è che le Ducati qui sono stratosferiche… Domani farò una gara al massimo. Questa è la MotoGP, tutto può succedere. Pecco, ad esempio, a Silverstone non aveva ritmo, ha fatto una gara impressionante e ha vinto. Domani vedremo. Tutte le Ducati vogliono vincere, ma cercherò di esserci. Siamo migliorati molto da ieri ad oggi e questo è importante. Penso che possiamo migliorare ancora per domani“.

Foto: MotoGP.com