MotoGP: Alex Rins e Suzuki, ritorno sul podio. La svolta parte da qui

Terza gara completata ed ecco il primo podio della stagione, sia per il #42 che per Suzuki. Alex Rins è al suo miglior inizio di campionato dal 2019, quando ha fatto meglio con con 4° posto, un 5° posto ed il trionfo ad Austin. Dopo la P7 in Qatar e la 5^ piazza in Indonesia, ecco il terzo gradino del podio, replicando il risultato argentino del 2018. Oltre ad aver ripreso il filo dopo l’unico podio ottenuto l’anno scorso, il 2° posto a Silverstone. Per il pilota Suzuki si tratta di un primo passo di peso in un’annata importante anche in ottica contratti.

“Orgoglioso per lui”

Grande soddisfazione per il podio, con un appunto. “Dobbiamo qualificarci meglio” ha ammesso Rins, rilevando ancora una volta la maggiore difficoltà di casa Suzuki. “Il problema è stato iniziare dalla 7^ posizione: non mi aspettavo il podio, visto l’attuale livello in MotoGP. Sono partito bene, ma non abbastanza per raggiungere subito Martín e Aleix. Se fossi partito più avanti sarei riuscito a prenderli, il passo era buono.” Certamente non mancano i complimenti per lo storico risultato di Espargaró ed Aprilia. “È il papà di tutti noi” ha scherzato Rins. “Sono contento ed orgoglioso per lui, se lo meritava davvero. Quest’anno sembra abbiano trovato la strada giusta, fin dalle libere sono stati velocissimi!”

Foto: motogp.com

Sulla strada giusta

In generale non c’è da lamentarsi del terzo posto a Termas de Río Hondo. “È stata una gara dura, mi mancava trazione ed il livello di grip era piuttosto basso, soprattutto nei primi giri.” Col suo podio ed il 4° posto di Joan Mir ora Suzuki comanda la classifica a squadre. Come detto, all’orizzonte c’è già Austin, tra pochi giorni infatti si completa la doppietta americana con la tappa al COTA. Su un tracciato sul quale il #42 ha ottenuto la sua prima vittoria MotoGP nel 2019. Una buona occasione per replicare quanto fatto in Argentina, o fare anche di più. “Siamo in forma. Manca ancora qualcosa, ma siamo sulla strada giusta” ha concluso Rins.

Foto: motogp.com