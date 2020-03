Prima MotoGP Virtual Race, primo successo di Alex Márquez. Il pilota spagnolo si impone su Francesco Bagnaia e Maverick Viñales.

Prima gara virtuale per 10 piloti MotoGP al Mugello, arriva il successo per un esordiente della categoria regina ‘reale’. Alex Márquez conduce quasi in solitaria la competizione, eccezion fatta per una bella battaglia iniziale con Francesco Bagnaia. Secondo posto per il pilota italiano, completa il podio Maverick Viñales. Tanti sorpassi, non sono mancati svariati incidenti, ma quello che più conta è che i ragazzi del Motomondiale hanno regalato spettacolo, anche se in forma meno classica del consueto.

Ricordiamo i nomi dei dieci piloti della categoria regina pronti alla sfida da casa. Marc e Alex Márquez, Francesco Bagnaia, Iker Lecuona, Aleix Espargaró, Joan Mir, Miguel Oliveira, Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Alex Rins. Per cominciare i ragazzi ‘scaldano i motori’ con cinque minuti di qualifiche svolte prima della gara. Non mancano incidenti per ‘Pecco’, Márquez jr, Quartararo, Lecuona. Il pilota francese realizza però il miglior giro della sessione: scatterà lui dalla prima casella in griglia, seguito da Bagnaia e Viñales, ultima piazza per Espargaró.

Sei giri poi la distanza da percorrere al Mugello. Si parte! Inizio concitato con Alex Márquez che si porta al comando seguito da Bagnaia: si accende subito il duello tra i due. Non mancano tantissimi incidenti, sorpassi e controsorpassi, che danno vita ad una gara davvero divertente. L’esordiente del team Repsol Honda però riesce costantemente a prendere il largo: va a lui la vittoria nella prima MotoGP Virtual Race, con Francesco Bagnaia e Maverick Viñales a completare il podio. Giro veloce in gara per Fabio Quartararo, non classificati Iker Lecuona e Aleix Espargaró.