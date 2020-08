Alex Márquez racconta il brusco risveglio da parte del fratello Marc, appena infortunatosi al braccio. Ma scherza: "Da casa mi darà qualche consiglio in più!"

Il rientro di Marc Márquez si allontana dopo il nuovo intervento al braccio destro per un problema avvenuto in casa. Il primo ad accorgersi dell’incidente domestico ed a soccorrerlo è stato il fratello Alex. L’iridato Moto2 infatti è stato svegliato bruscamente al mattino proprio dal nuovo compagno di box, un risveglio non proprio dei migliori: Marc infatti gli si è presentato davanti col braccio rotto. Salta così il rientro previsto a Brno, ma il recupero per l’iridato MotoGP sarà ben più lungo e la lotta mondiale è compromessa.

Il fattaccio ha avuto luogo lunedì mattina, in casa dei due fratelli. Marc Márquez stava per uscire per portare a passeggio i due cani Stitch e Shira, ma qualcosa va storto. Lo capisce subito Alex, che se lo ritrova in camera, intento a svegliarlo. “Erano le sette e mezza del mattino” ha ricordato il campione Moto2 e Moto3 nel corso delle interviste del giovedì. “Aveva cercato di aprire una finestra che si affaccia sul giardino e sembra che così si sia rotta la placca. Il braccio si muoveva come non avrebbe dovuto.”

Viene subito svegliato anche Carlos García, il fisioterapista, che era rimasto a dormire dai Márquez. I due fratelli poi contattano anche il manager Emilio Alzamora ed il dottor Xavier Mir della Clinica Dexeus di Barcellona. Il seguito lo conosciamo: il campione MotoGP deve sottoporsi ad un nuovo intervento per sostituire la placca danneggiata. Una volta di più ci sarà solo un Márquez al via per il Repsol Honda Team, stavolta a Brno. Alex però cerca di sdrammatizzare: “Da casa potrà darmi qualche consiglio in più!”