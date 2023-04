Primo zero stagionale per Alex Marquez che fino alla caduta stava svolgendo una buona gara sul circuito di Austin. Sulla griglia della MotoGP Sprint occupava il quarto posto di partenza, al via ha perso posizioni ma giro dopo giro ha recuperato su Johann Zarco e Fabio Quartararo. Al settimo giro il più giovane dei fratelli Marquez ha commesso un errore alla curva 12 ed è finito a terra, fortunatamente senza danni fisici.

Malore e caduta per Alex Marquez

Il pilota del team Gresini Racing sembrava avesse tutte le carte in regola per puntare al podio o sicuramente aggiungere un buon quoziente di punti alla sua classifica. Dopo la pessima partenza, ha cercato di restare calmo e approfittare degli errori commessi dai piloti davanti a lui. “Nel primo giro ho cercato di non innervosirmi, sapevo che qui i sorpassi sono difficili. E’ stata una gara ad eliminazione, ad ogni giro, sul rettilineo di ritorno, qualcuno andava sempre lungo ed era facile sbagliare“. Reduce dal podio di Termas, Alex ha capito che c’è un problema da risolvere: la partenza con la Ducati. “Mi sta costando con questa moto. È una frizione diversa rispetto alla Honda“.

Consolidato il quarto posto alle spalle di Bagnaia, Rins e Martin, Alex Marquez ha vomitato dentro il casco e ha finito per perdere il controllo della sua Ducati. “A metà gara ho iniziato a sentire male allo stomaco, e proprio quando sono caduto ho vomitato, ho avuto un crollo fisico. Qualcosa che ho mangiato mi ha fatto star male e ho vomitato nel casco“. Il malore del pilota Gresini è proseguito quando è ritornato ai box, dove ha vomitato una seconda volta. “Qualcosa non andava, avevo un peso sullo stomaco. Il GP sarà una gara lunga e dura, ma mi conforta che abbiamo il ritmo. Nella Sprint ero praticamente senza forze, ma più o meno sono riuscito a mantenere il ritmo. Questo mi rende fiducioso“.

Febbre e podio per Jorge Martin

Anche Jorge Martin non era nelle migliori condizioni di salute. Il madrileno del team Pramac ha rimediato due cadute al mattino, soffriva ancora uno stato febbrile e sta assumendo antibiotici. Nonostante tutto è riuscito a guadagnarsi il secondo podio stagionale, dopo quello collezionato nella Sprint Race a Portimao. “Spero che la mia condizione migliorerà domenica perché oggi ho avuto davvero dei problemi… Dopo tre giri di sorpassi avevo tutto il muco in bocca, non riuscivo a respirare. Credo di aver bisogno di una buona cena e di andarmene a letto per recuperare le forze per la gara lunga“.

