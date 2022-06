MotoGP, Alex Marquez crede in Ducati: “Mio fratello Marc mi ha sostenuto”

Tra Alex Marquez e Honda non ci ha messo becco Marc Marquez, la mancanza di feeling tra il fratello minore e la RC213V sembrava irreversibile. Del resto è sembrata inconsueta la scalata dal team factory a quello satellite nella stagione MotoGP 2021, per fare spazio ad un pilota come Pol Espargarò che non ha certo saputo fare di meglio rispetto al due volte campione iridato. Due podi nel suo primo anno da rookie poi un vuoto spiegabile alla pari degli altri piloti del marchio HRC, incapaci di domare un prototipo che solo Marc sembra riuscire a portare al limite.

La firma con Gresini

La decisione di cambiare area era maturata da tempo, con l’uscita della Suzuki dal Mondiale ha quasi rischiato di non trovare alternative. Ma le trattative fallite tra il team Gresini Racing e Alex Rins prima, Miguel Oliveira poi, gli hanno permesso di firmare con la squadra di Nadia Padovani. A sua disposizione non avrà una Ducati Desmosedici ufficiale, ma l’ultima evoluzione che vedremo a Valencia. Saranno i risultati a decidere eventuali aggiornamenti a stagione MotoGP in corso, come accaduto con Enea Bastianini nel 2022. La firma sul nuovo contratto è arrivata sabato pomeriggio ad Assen, alla presenza del suo manager Emilio Alzamora. “Sono molto contento di questo passaggio, mi serviva“.

La reazione di Marc Marquez

Non ha mai guidato una Ducati, fare previsioni sarebbe prematuro. Ha firmato un biennale con la squadra satellite, in futuro potrebbe scalare le varie posizioni del box Ducati ed avere un contratto diretto con Borgo Panigale. “Parlare di una moto senza provarla è una cosa che non mi piace – sottolinea Alex Marquez ad ‘AS’ -. È vero che molti piloti sono stati veloci con quella moto e che sicuramente si adatta a molti stili di guida. Credo nel progetto, nella moto e nella squadra… Mentalmente e personalmente avevo bisogno di un cambiamento, di continuare a crescere, questa è l’opzione migliore che avevo“. Qual è stata la reazione di suo fratello Marc? “Quando ho preso la decisione, mi ha sostenuto fin dal primo momento e mi ha detto che se ci credevo dovevo farlo e basta. Come un normale fratello“.

