MotoGP, Alex Marquez confessa: “La situazione di Marc mi destabilizzava”

Inizia l’operazione riscatto per Alex Marquez dopo tre stagioni complicate in sella alla Honda RC-V. Il due volte campione del mondo non ha potuto esprimersi al meglio con il marchio giapponese, l’infortunio di suo fratello Marc Marquez ha ulteriormente complicato la situazione dei tecnici HRC, nel 2022 è rimasto quasi isolato dai progetti dell’Ala dorata. In realtà non ha mai digerito la retrocessione nel team satellite LCR senza neppure disputare la prima gara in MotoGP, quando i giochi di mercato si sono riaperti ha approfittato per firmare con la Gresini Racing.

Alex Marquez riparte con la Ducati

Nei test di Valencia e Sepang ha subito avvertito buone sensazioni con la Ducati GP22, trovato un ambiente familiare. L’obiettivo è non fare rimpiangere la partenza di Enea Bastianini e trovare la strada maestra verso il podio. “Sono come un bambino con le scarpe nuove“, ha scherzato Alex Marquez in un’intervista a Red Bull. In sella alla Honda la sua carriera si era impantanata e il cambio di livrea è stato più che necessario. A sua disposizione la moto campione del mondo con cui può partire subito forte, a patto di trovare il giusto feeling in tempi rapidi. “Oggi siamo veloci e, nonostante nelle prime gare ci saranno cose da risolvere, sono convinto che saremo competitivi sin dal primo giorno“.

La convivenza con Marc Marquez

Dal suo ingresso in MotoGP vestirà per la prima volta i colori di un marchio diverso da quello di suo fratello Marc. Nel 2020 hanno condiviso lo stesso box nel GP di Jerez, prima del grave infortunio in gara. Adesso ognuno per la sua strada (professionale) anche se continueranno a condividere allenamenti, la stessa casa a Madrid e il tempo libero. “L’unica cosa è che adesso lui avrà i suoi problemi e io i miei. Non saranno più problemi condivisi“. Il lungo periodo degli infortuni, delle operazioni, i due casi di diplopia e la riabilitazione hanno influenzato di riflesso anche il suo umore e la sua vita: “A volte la sua situazione mi destabilizzava. Sono stati tre anni difficili… ma dopo tanto tempo ci si abitua all’incertezza… Sono sempre stato vicino a lui, sostenendolo nonostante fosse difficile coniugare l’essere fratello e pilota“.

Marquez fratelli diversi

I fratelli Marquez correranno per marchi diversi e in situazioni diametralmente opposte. Marc deve fare i conti con una moto che gli ha consentito di vincere sei titoli MotoGP, ma che in questo momento è in grande difficoltà e semina dubbi sul suo futuro. Alex monterà su una Ducati che cavalca l’onda del successo 2022 e gli ha subito dato prestazioni incoraggianti. E chissà che al fratello maggiore non venga l’acquolina in bocca per la stagione 2025… In fondo sono due caratteri diversi e guai se non fosse così: “Io sono più tranquillo e riflessivo, lui più impulsivo. Se non fossimo così ci scontreremmo spesso“.

