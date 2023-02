MotoGP, Alex Marquez archivia la Honda: “Ho ricevuto molte critiche”

Alex Marquez è ritornato sorridente in Spagna dopo il primo test MotoGP del 2023. Ha chiuso la tre giorni malese al 9° posto nella classifica combinata, davanti a suo fratello Marc Marquez. Ma più che la posizione finale è il feeling con la Ducati Desmosedici GP22 a renderlo felice, dopo tre anni molto complicati in sella alla Honda (dove i problemi continuano). In attesa di approdare a Portimao l’11-12 marzo, il pilota del team Gresini Racing proseguirà la preparazione invernale con più stimoli e voglia di ricominciare.

Alex Marquez e Ducati in crescendo

Nei tre giorni di test Irta ha sempre migliorato le sue prestazioni sulla Ducati, tutta un’altra musica rispetto alla RC213V. Non manca di togliersi qualche sassolino dallo stivale: “Non mi stupisco di vederlo dietro (Marc, ndr). So benissimo che la Honda ha rinnovato parte della squadra, ma i problemi non si risolvono con uno schiocco di dita“. Il più giovane dei fratelli Marquez definisce “molto positivo” quanto fatto a Sepang, sia per i tempi sul giro che per la crescente confidenza con la Desmosedici. “Non sono ancora arrivato al 100% sulla moto, ci sono dei movimenti che spero di poter fare diversamente, perché il carattere della moto è molto diverso (dalla Honda, ndr)”, ha raccontato ai microfoni di Dazn.

Nuovo capitolo in MotoGP

Buono l’affiatamento con la nuova squadra satellite, l’ambiente familiare servirà a ridargli quella serenità che stava perdendo. Il team di Lucio Cecchinello gli è sempre stato molto vicino, ma dalla Casa madre giapponese non sono mai arrivati aiuti tecnici, soprattutto nell’ultima stagione MotoGP. “La squadra ed io ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno. È stato il primo vero banco di prova. Valencia è stata un assaggio, ma troppo breve. È il primo vero test, peccato che sabato abbia piovuto. Mi piace lavorare, che mi dicano le cose con chiarezza. Mi sento bene, anche con Ducati, questo è importante per un pilota. Non mi sentivo così dal primo anno. Non ho nulla da rimproverare ai box, ho già detto che nel Team LCR c’è sempre stata un’ottima atmosfera, anche se i risultati non sono stati dei migliori. Ma stare bene in moto rende tutto più più facile”.

Il difficile triennio Honda

Il triennio Honda rischiava di seppellire quanto fatto negli anni precedenti. Non dimentichiamo che Alex Marquez ha vinto due titoli mondiali, si è guadagnato il salto in MotoGP con le vittorie. Peccato che la RC-V non abbia saputo dargli ciò che serviva per dimostrare il suo potenziale. Con Ducati inizia una nuova sfida, un capitolo importante della sua carriera, dove si gioca il tutto per tutto. Soprattutto dovrà aiutarlo a dimenticare le ultime tre stagioni opache. “Sinceramente ho ricevuto molte critiche e molte persone hanno dubitato di me. Dovevo prendere la moto migliore per provare a dimostrare a me stesso che sono ancora veloce. A volte quando sei in una situazione difficile come lo ero io l’anno scorso, hai dei dubbi. Pensavo di no, ma in quel momento era così“.

Foto: MotoGP.com