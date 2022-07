Aleix Espargarò riveste sempre più un ruolo preponderante all’interno del team. Già nella scorsa stagione MotoGP ha lasciato intravedere il potenziale della RS-GP con il podio di Silverstone, ma dai test invernali 2022 era evidente che a Noale avessero fatto le cose in grande. Il direttore tecnico Romano Albesiano, dopo l’arrivo di Massimo Rivola in veste di amministratore delegato, ha potuto focalizzare l’attenzione solo sull’evoluzione della moto. E dopo la ‘semina’ degli ultimi anni questo è l’anno del raccolto.

Aprilia all’arrembaggio della MotoGP

Oltre allo sviluppo della RS-GP Aprilia, che ha investito tanto anche sull’aerodinamica, i vertici aziendali hanno saputo prima accaparrarsi un top rider come Maverick Vinales, poi hanno trovato l’accordo con il team satellite RNF. Un doppio colpo che darà manforte al margine di crescita della moto e aiuterà Aleix Espargarò a concorrere per il titolo MotoGP. Sua la scelta di ingaggiare il connazionale ‘Top Gun’, sempre lui ha anticipato ai media l’arrivo di Miguel Oliveira che ancora non ha ufficializzato l’approdo nella squadra satellite. “Nel 2020 Razlan ha vinto cinque o sei gare con Morbidelli e Fabio. Stava lottando per il titolo mondiale. Se qualcuno allora avesse detto che avrebbe scambiato una moto vincente come la Yamaha per un’Aprilia, sarebbe stato dichiarato pazzo. Sono molto felice e orgoglioso che Razlan abbia scelto il nostro marchio“. Nelle prossime settimane il manager malese dovrebbe annunciare Oliveira e Fernandez, a loro disposizione una RS-GP con le ultime specifiche che vedremo nell’ultimo GP. Da prototipo “brutto anatroccolo” è divenuto un cigno desiderato da tanti.

Doping e caso Iannone

Chissà cosa avrebbe fatto Andrea Iannone con questa moto, che sconta una squalifica per doping fino al dicembre 2023, quando avrà 34 anni. Ci sarà ancora spazio per il pilota di Vasto? Difficile da immaginare, con la classe MotoGP sempre più al limite negli ultimi anni. Prova a tenersi in forma ‘The Maniac’, magari nella speranza di rimettersi in discussione in un altro campionato. Intanto viene “ricordato” proprio da Aleix Espargarò durante un programma in onda su Movistar+. “Giorni fa mi sono sottoposto all’esame dell’urina… Il mio compagno di squadra, Andrea Iannone, è risultato positivo due o tre stagioni fa ed è stato sanzionato, deve scontare un altro anno. In moto non credo ci sia un gran problema di doping… Lui dice che era un’intossicazione alimentare, dalla carne che ha mangiato al GP della Malesia. Avranno messo una carne diversa dalla mia, perché solo lui è risultato positivo (ride, ndr). Se tornerà a gareggiare? È un po’ al limite – conclude Aleix Espargarò -, certo che può, vedendo gli atleti che ci sono adesso ‘mai dire mai’“.

