Aleix Espargarò inizia a prendere le misure al Red Bull Ring nella prima sessione di prove libere MotoGP. 17° crono con un distacco di 1,8 secondi dal best lap di Jack Miller con la Ducati. Sarà una Aprilia che dovrà forse giocare un po’ in difesa nel week-end austriaco, dove il motore della Desmosedici GP potrebbe fare la differenza. Le condizioni di salute del pilota catalano non impensieriscono nonostante la piccola frattura al tallone destro, provocato dalla caduta nelle FP3 del GP di Silverstone.

Aprilia al Red Bull Ring

Il direttore tecnico Romano Albesiano è tranquillo dopo il primo turno di libere a Zeltweg. “Lui è ok, quando si è fermato la prima volta non ha neppure parlato del piede… I numeri sembrano tornare, cambia quella che è una pista molto anomala rispetto al panorama generale, dove l’impegno motore è più alto. Con la nuova chicane è diventata un po’ più normale, si è accentuato l’aspetto frenante. Sulla parte motore non abbiamo preoccupazioni, sulla frenata speriamo di aver migliorato“. 11° crono per Maverick Vinales che gira mezzo secondo più veloce del compagno di squadra, ma le condizioni dell’asfalto hanno spinto molti piloti ad andarci piano al mattino.

Aleix Espargarò e l’incidente di Silverstone

Aleix Espargarò non vuole certo perdere il treno che porta al titolo MotoGP. Sono ancora stampate in mente le immagini del terribile highside in terra britannica, che avrebbe potuto compromettere l’intera stagione. Ixon, marca di tute di Espargaró, svela i dati della caduta nelle FP4, quando l’airbag si è aperto 950 millesimi prima del primo impatto con l’asfalto. Secondo la telemetria dell’airbag il pilota dell’Aprilia ha resistito a un impatto di 23 g (23 volte la forza di gravità) quando è stato lanciato in aria a 186 km/h. Fortunatamente per lui, il suo airbag ha funzionato perfettamente e si è aperto prima dell’impatto con l’asfalto, consentendogli di partecipare sia alle qualifiche che alla gara. Aleix ha fatto ricorso a infiltrazioni per poter stare in sella alla RS-GP22, ma il giorno dopo ha scoperto che aveva guidato con una frattura al tallone destro.

Sfida per il titolo MotoGP

Al Red Bull Ring non sarà certo un alibi l’infortunio al calcagno. “La frattura va bene, ho recuperato tutto quello che potevo. Grazie a Dio non devo correre, sono in moto, perché quando cammino mi fa un po’ male quando appoggio il piede a terra, ma penso che con la moto non ci saranno problemi… Mi fido molto delle mie opzioni, più di chiunque altro al mondo. Penso di poter vincere questo campionato e ho la sensazione che quando Fabio si è detto più preoccupato per Pecco lo intendesse. E questo va bene per me“. Aleix Espargarò, invece, sembra preoccupato più da Fabio Quartararo nella lotta al titolo MotoGP: “Io guardo Quartararo, non Pecco. Quando sarò in vantaggio in campionato presterò attenzione a lui e a Fabio. Anche se per ora sta andando molto, molto veloce e sta andando molto bene con la Ducati, inseguo quello che sta davanti“.